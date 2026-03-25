Մերձավոր Արևելքում պատերազմը «դուրս է եկել վերահսկողությունից». Գուտերեշ

Մերձավոր Արևելքում պատերազմը «դուրս է եկել վերահսկողությունից»։ Այս մասին հայտարարել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիու Գուտերեշը՝ նախազգուշացնելով, որ որքան երկար շարունակվեն մարտերը, այնքան կավելանա մարդկային և տնտեսական ցավը։
«Հակամարտությունը անցել է այն սահմանները, որոնք նույնիսկ առաջնորդներն էին պատկերացնում հնարավոր։ Աշխարհը կանգնած է ավելի լայն պատերազմի վտանգի առջև, մարդկային տառապանքների աճող ալիքի և գլոբալ տնտեսական ավելի խոր ցնցման առաջ։ Սա չափազանց հեռու է գնացել», - ասել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը լրագրողների հետ զրույցում։