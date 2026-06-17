Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

ԱՄՆ - Իրան համաձայնագիրը շատ վատ է Իսրայելի համար. ՄԱԿ-ում Իսրայելի դեսպան

ՄԱԿ-ում Իսրայելի դեսպան Դենի Դանոն, արխիվ
ՄԱԿ-ում Իսրայելի դեսպան Դենի Դանոն, արխիվ

ՄԱԿ-ում Իսրայելի դեսպան Դենի Դանոնը հայտարարել է, որ ԱՄՆ - Իրան համաձայնագիրը «շատ վատ» է Իսրայելի, ԱՄՆ-ի և Պարսից ծոցի երկրների համար։

Իսրայելական Channel 14-ին տված մեկնաբանություններում Դանոնն ասել է, որ փորձելով հնարավորինս արագ ավարտել բանակցային գործընթացը՝ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն Իրանին թույլ է տվել «բարելավել» իր դիրքերը։

«Բայց մենք պետք է սպասենք։ Դեռևս որոշում չկա՝ միայն [բանակցությունները] շարունակելու շրջանակ», - նշել է դեսպանը:

Շաբաթասկզբին Դոնալդ Թրամփը հայտարարեց, որ Միացյալ Նահանգներն ու Իրանը փոխըմբռնման հուշագիր են ստորագրել։ Երկու երկրների միջև շրջանակային համաձայնագրի ստորագրման պաշտոնական արարողությունը տեղի կունենա ուրբաթ օրը Շվեյցարիայում:

ԱՄՆ նախագահը քննադատում է Իսրայելի ղեկավարությանը Վաշինգտոն-Թեհրան գործարքից առաջ Լիբանանում Իրանի աջակցությունը վայելող «Հեզբոլա»-ին հարվածելու համար: Սպիտակ տան ղեկավարն ընդգծել է, որ Իսրայելի գործողությունները կարող են խանգարել ԱՄՆ-Իրան գործարքին։

Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն, մինչդեռ, հայտարարել է, թե թույլ չեն տա, որ Իրանը միջուկային զենք ունենա, իսկ իսրայելական բանակը կմնա Լիբանանի հարավում ստեղծված բուֆերային գոտում։

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Թրամփը հայտարարել է՝ Իրանի հետ փոխըմբռնման հուշագիրը վերջնական չէ

Իրանական առաջին լցանավերն են անցել Հորմուզը, Իսրայելը շարունակում է հարվածները Լիբանանին

Արաղչին Լավրովին ներկայացրել է ԱՄՆ-ի հետ հուշագրի մանրամասները

ԱՄՆ-Իրան համաձայնագիրը կարող է «խաղի կանոնները փոխել». Կանադայի վարչապետ

Թրամփը քննադատել է Իսրայելի մարտավարությունը Լիբանանում՝ ասելով, որ այն սպանում է խաղաղ բնակիչների

Իրանը սպառնում է պատասխանել Իսրայելում Լիբանանի գործողություններին

ԱՄՆ-Իրան բանակցությունները երկու փուլով կանցկացվեն, փոխըմբռնման հուշագիրը մոտ 1,5 էջանոց է

Շրջանակային համաձայնագիրը հստակ սահմանում է՝ Թեհրանին երբեք թույլ չի տրվի միջուկային զենք ստեղծել. Թրամփ

Ի՞նչը կորոշի ԱՄՆ-Իրան գործարքի հաջողությունը. ԱՄՆ դիվանագետի հարցազրույցը «Ազատությանը»

ԱՄՆ-Իրան համաձայնագրի ստորագրումը տեղի կունենա շվեյցարական Բուրգենշտոկում

Իսրայելը թույլ չի տա, որ Իրանը միջուկային զենք ունենա, նաև դուրս չի գա Լիբանանից. Նեթանյահու


XS
SM
MD
LG