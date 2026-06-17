Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

ԱՄՆ-Իրան համաձայնագիրը կարող է «խաղի կանոնները փոխել». Կանադայի վարչապետ

Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնին այսօր հայտարարել է, որ Մերձավոր Արևելքում պատերազմը դադարեցնելու ԱՄՆ-Իրան համաձայնագիրը կարող է տարածաշրջանում և դրանից դուրս «խաղի կանոնները փոխել»:

«Հնարավորություն կա, որ այս փոխըմբռնման հուշագիրը կարող է խաղի կանոնները փոխող գործոն դառնալ», - Ֆրանսիայի Էվիան քաղաքում անցկացվող G7 առաջնորդների հանդիպման երրորդ օրը լրագրողներին ասել է Քարնին:

Նա նշել է գագաթնաժողովում Ուկրաինայի և Լիբանանի վերաբերյալ տեղի ունեցած կառուցողական քննարկումները, որոնց մասնակցել է նաև ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։

Կանադայի վարչապետը նշել է նաև, որ նկատել է ԱՄՆ-ի «հռետորաբանության փոփոխություն Ուկրաինայի հարցի վերաբերյալ»:

Դա ներառում էր «մեր կարծիքով՝ ավելի իրատեսական պատկերացում այն մասին, թե ուր է գնում այս պատերազմը, Ռուսաստանի նկատմամբ դիրքորոշումը, Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների խստացումը, ինչպես նաև Ուկրաինային լրացուցիչ պաշտպանական աջակցություն տրամադրելու հնարավորությունը», ասել է Կանադայի վարչապետը:

Նա հավելել է, որ Կանադայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Իտալիայի, Ճապոնիայի, Մեծ Բրիտանիայի և Միացյալ Նահանգների առաջնորդներն «շատ մանրամասն քննարկում են անցկացրել նաև Լիբանանի վերաբերյալ»։

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Իրանական նավթով բեռնված 3 լցանավ դուրս է եկել Հորմուզի նեղուցից

Թրամփը քննադատել է Իսրայելի մարտավարությունը Լիբանանում՝ ասելով, որ այն սպանում է խաղաղ բնակիչների

Իրանը սպառնում է պատասխանել Իսրայելում Լիբանանի գործողություններին

ԱՄՆ-Իրան բանակցությունները երկու փուլով կանցկացվեն, փոխըմբռնման հուշագիրը մոտ 1,5 էջանոց է

Շրջանակային համաձայնագիրը հստակ սահմանում է՝ Թեհրանին երբեք թույլ չի տրվի միջուկային զենք ստեղծել. Թրամփ
XS
SM
MD
LG