Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Թրամփը հայտարարել է՝ Իրանի հետ փոխըմբռնման հուշագիրը վերջնական չէ

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն այսօր հայտարարել է, որ Իրանի վերաբերյալ փոխըմբռնման հուշագիրը վերջնական չէ, և որ նա կարող է վերսկսել ռմբակոծությունները, եթե այն իրեն դուր չգա։

«Սա փոխըմբռնման հուշագիր է։ Եվ եթե դա ինձ դուր չգա, մենք կվերադառնանք նրանց վրա կրակելուն, նրանց գլխին ռումբեր նետելուն։ Եթե դա ինձ դուր չգա, եթե նրանք լավ չպահեն իրենց, մենք կվերադառնանք նրանց գլխին ռումբեր նետելուն», - Ֆրանսիայում կայացած G7 գագաթնաժողովում ասել է Թրամփը:

Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանի վերաբերյալ փոխըմբռնման հուշագիրը չի նախատեսում Իրանի նկատմամբ անհապաղ պատժամիջոցների մեղմացում՝ հավելելով, որ այս հարցի մասին նա կխոսի ավելի ուշ։

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Իրանական առաջին լցանավերն են անցել Հորմուզը, Իսրայելը շարունակում է հարվածները Լիբանանին

Արաղչին Լավրովին ներկայացրել է ԱՄՆ-ի հետ հուշագրի մանրամասները

ԱՄՆ-Իրան համաձայնագիրը կարող է «խաղի կանոնները փոխել». Կանադայի վարչապետ

Թրամփը քննադատել է Իսրայելի մարտավարությունը Լիբանանում՝ ասելով, որ այն սպանում է խաղաղ բնակիչների

Շրջանակային համաձայնագիրը հստակ սահմանում է՝ Թեհրանին երբեք թույլ չի տրվի միջուկային զենք ստեղծել. Թրամփ
XS
SM
MD
LG