Արաղչին Լավրովին ներկայացրել է ԱՄՆ-ի հետ հուշագրի մանրամասները

Իրանի արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ, ներկայացրել Թեհրանի ու Վաշինգտոնի միջև հակամարտության կարգավորմանն առնչվող փոխըմբռնման հուշագիրը։
Իրանական կողմի փոխանցմամբ՝ Արաղչին ընդգծել է Լիբանանի դեմ Իսրայելի ագրեսիայի «լիակատար դադարեցման» անհրաժեշտությունը։
Լավրովը ողջունել է տեքստի վերջնական մշակումը և հաստատել Ռուսաստանի լիակատար աջակցությունը դրա իրականացմանը, հաղորդում է Իրանի կիսապաշտոնական «Tasnim» գործակալությունը։
Նախարարները կոչ են արել միջազգային հանրությանը և ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդին աջակցել փոխըմբռնման հուշագրին։