Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Արաղչին Լավրովին ներկայացրել է ԱՄՆ-ի հետ հուշագրի մանրամասները

Իրանի արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ, ներկայացրել Թեհրանի ու Վաշինգտոնի միջև հակամարտության կարգավորմանն առնչվող փոխըմբռնման հուշագիրը։

Իրանական կողմի փոխանցմամբ՝ Արաղչին ընդգծել է Լիբանանի դեմ Իսրայելի ագրեսիայի «լիակատար դադարեցման» անհրաժեշտությունը։

Լավրովը ողջունել է տեքստի վերջնական մշակումը և հաստատել Ռուսաստանի լիակատար աջակցությունը դրա իրականացմանը, հաղորդում է Իրանի կիսապաշտոնական «Tasnim» գործակալությունը։

Նախարարները կոչ են արել միջազգային հանրությանը և ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդին աջակցել փոխըմբռնման հուշագրին։


XS
SM
MD
LG