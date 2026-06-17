Իրանը սպառնում է պատասխանել Իսրայելում Լիբանանի գործողություններին

Նախօրեին Լիբանանում չորս բնակչի կյանք խլած իսրայելական հարվածներից հետո Իրանի գլխավոր շտաբը սպառնացել է հակահարված հասցնել։
Հարվածները տեղի են ունեցել Մերձավոր Արևելքում հակամարտությունը դադարեցնելու նպատակով ԱՄՆ-Իրան համաձայնագրի հայտարարությունից հետո։
Իրանի զինված ուժերը համակարգող «Խաթամ ալ-Անբիա» շտաբը հայտարարության մեջ նշել է, որ եթե Իսրայելը չդադարեցնի հարավային Լիբանանի վրա իր հարձակումները, ապա Իսլամական Հանրապետության կողմից «կոշտ պատասխանի» պետք է սպասի:
Տարածված հայտարարությունում նշվում է՝ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից պատերազմին վերջ դնող շրջանակային համաձայնագրի վերջնականացման մասին հայտարարությունից հետո Իսրայելի զինվորականները 84 անգամ «խախտել են» Լիբանանի հարավում հրադադարը։
Ավելի վաղ Լիբանանը հայտարարել էր, որ երկրի հարավում իսրայելական հարձակումների հետևանքով չորս մարդ է զոհվել։
Իսրայելն իր հերթին հայտարարել էր, որ վնասազերծել է «Հեզբոլա»-ի կողմից արձակված մի քանի հրթիռ և պատասխան հարվածներ է հասցրել։
Թեև Իրան-ԱՄՆ շրջանակային համաձայնագիրը հրադադար է հաստատում նաև Լիբանանում, Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը հունիսի 15-ին հայտարարել է, որ երկրի ուժերն անորոշ ժամանակով կշարունակեն մնալ Լիբանանի հարավում։