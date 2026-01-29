«TRIPP-ը մեր ամենամեծ անվտանգային սպառնալիքն է դառնալու». Քոչարյան

«TRIPP-ը մեր ամենամեծ անվտանգային սպառնալիքն է դառնալու», - հայտարարել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը:
«TRIPP-ը հայ-ամերիկյան պրոյեկտ է Ադրբեջանի և Թուրքիայի համար: Հայաստանը կողմ չէ, կիսակողմ է», - նշել է Քոչարյանը:
Ըստ Քոչարյանի, ԱՄՆ-ն այս ծրագրում 0 տնտեսական շահ ունի: Միակ հետաքրքրող հանգամանքը Իրանն է, որին ԱՄՆ-ը փորձում է վերցնել վերահսկողության տակ:
«Այս ծրագիրը կարող է չեզոքացնել իրանական մտահոգությունը,եթե դրան միանան այլ երկրներ», - հավելել է նա:
Հունվարի 14-ին ԱՄՆ-ը ու Հայաստանը հրապարակեցին TRIPP-ի վերաբերյալ համատեղ հայտարարությունը: Այն պաշտոնապես հաստատում է, որ Երևանը ԱՄՆ կառավարության վերահսկողության տակ գտնվող հատուկ ընկերությանը երկարաժամկետ բացառիկ իրավունքներ է տրամադրելու երթուղու նկատմամբ, որը Սյունիքի մարզով կկապի Ադրբեջանի հիմնական մասը Նախիջևանի հետ։ Համաձայնագրի հիմքում 2025 թվականի օգոստոսին Սպիտակ տանը ձեռք բերված պայմանավորվածություններն են։
Հայաստանի արտաքին քաղաքականության ու ընդունած որոշումների վերաբերյալ մտահոգություններ պարբերաբար հնչում են Թեհրանից. մի կողմից՝ պաշտոնապես հայտարարում են, որ հայ-ամերիկյան TRIPP ծրագրի շուրջ Երևանի հավաստիացումներին վստահում են, մյուս կողմից՝ կարծիք հայտնում, թե Միացյալ Նահանգներն այս նախագիծը կարող է իր անվտանգային քաղաքականությունը շարունակելու համար օգտագործել: