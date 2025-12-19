Մատչելիության հղումներ

Ադրբեջանական բենզինը հասավ Հայաստան

Լուսանկարը՝ ՀՀ էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանի ֆեյսբուքյան էջից
«Այս րոպեներին Հայաստան-Վրաստան սահմանն է հատում (Այրում կայարան) 1300 տոննա ծավալով 22 վագոն ադրբեջանական ծագման A95 բենզինը, որը Հայաստան է եկել Ադրբեջան-Վրաստան-Հայաստան երկաթգծով», - այսօր ժամը 13-ի սահմաններում Ֆեյսբուքում գրել է էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը:

«Թերևս, սա ոչ միայն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղությունից հետո, այլև, առհասարակ, անկախությունից հետո Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև առաջին առևտրատնտեսական գործարքն է», - ընդգծել է նախարարը:

Ադրբեջանական Socar ընկերության բենզինով բեռնված 22 վագոններով գնացքը երեկ է Ադրբեջանից ուղևորվել դեպի Հայաստան:

Ադրբեջանական կողմը նույն օրը տարածած հայտարարության մեջ ընդգծել է, որ ադրբեջանական բենզինի արտահանումը դեպի Հայաստան տեղի է ունենում նոյեմբերի 28-ին Գաբալայում Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերի ձեռք բերած պայմանավորվածության արդյունքում: Գործարքը կրում է բացառապես կոմերցիոն բնույթ, իսկ բենզինը վաճառվել է միջազգային շուկայական գներին համապատասխան:

Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարն ասել է, որ ադրբեջանական բենզինը գնած ընկերությունը կամ ընկերություններն իրենք են որոշել առաջին խմբաքանակը հենց այդ չափով ներկրել: Պապոյանը, սակայն, առայժմ չի հայտնում, թե ով կամ ովքեր են են Հայաստան ադրբեջանական վառելիք ներկրում:

Ադրբեջանից Հայաստան ուղևորված բենզինի առաջին խմբաքանակի տարանցման համար Վրաստանը գումար չի գանձի՝ իբրև ժեստ՝ ուղղված խաղաղության գործընթացին:

