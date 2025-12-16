««Թրամփի ծրագիրը» գործնականում նույնն է, ինչ Զանգեզուրի միջանցքի նախագիծը, Իրանը դեմ է դրան». Վելայաթի

Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի միջազգային հարցերով խորհրդական Ալի Աքբար Վելայաթին Իրանում ՀՀ դեսպան Գրիգոր Հակոբյանի հետ հանդիպմանը հայտարարել է, որ «Կովկասի համար «Թրամփի ծրագիրը» գործնականում նույնն է, ինչ Զանգեզուրի միջանցքի նախագիծը»՝ հավելելով, որ Թեհրանը կտրականապես դեմ է դրան:
Հաղորդվում է, որ հանդիպմանը կողմերը քննարկել են տարածաշրջանային և միջազգային վերջին զարգացումները, մասնավորապես՝ Հարավային Կովկասում։
Իրանցի պաշտոնյան ասել է, որ Իրանը ի սկզբանե դեմ է եղել «Զանգեզուրի միջանցքին», քանի որ Թեհրանը մերժում է տարածաշրջանային սահմանների ցանկացած փոփոխություն: Վելայաթին պնդել է, որ «միջանցքը կարող էր հնարավորություն տալ ՆԱՏՕ-ի ներկայությանը Իրանի հյուսիսում՝ լուրջ անվտանգային ռիսկեր ստեղծելով Իրանի հյուսիսի և Ռուսաստանի հարավի համար»:
Փոխանցվում է, որ դեսպան Հակոբյանն իր հերթին ասել է, որ Իրանի հետ հարաբերությունները ռազմավարական բնույթ ունեն, նշել, որ Թեհրանի հետ կապերի ընդլայնումը Հայաստանի արտաքին քաղաքականության գերակա խնդիրներից է։