Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Երևանի ու Բաքվի միջև համաձայնություն է ձեռք բերվել՝ Ադրբեջանի տարածքով հեղուկ գազի և բիտումի երկաթուղային փոխադրման մասին. Պապոյան

Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ձեռք է բերվել համաձայնություն՝ Ադրբեջանի տարածքով հեղուկ գազի և բիտումի երկաթուղային փոխադրման մասին, - այս մասին ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը.

«Մեր գործարարները արդեն կարող են օգտվել այդ հնարավորությունից ևս», - գրել է Պապոյանը:

Օրեր առաջ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարեց՝ Հայաստանն Ադրբեջանին է ուղարկել ՀՀ-ից Ռուսաստան բեռների տարանցման տրամադրման վերաբերյալ հարցում.

«Այսպիսով մենք դե ֆակտո, միակողմանիորեն բացել ենք միջանցքները։ Ճիշտ է՝ բեռնափոխադրումն իրականացվում է Վրաստանի տարածքով, սակայն կգա մի օր, որ հայկական բեռները կանցնեն ուղղակիորեն Ադրբեջանի տարածքով, և այդ օրը հեռու չէ», - ասել է նա:

Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարությունից ավելի վաղ հայտնել էին, որ ՀՀ-ն շուտով ռուսական հեղուկ գազ կներկրի երկաթուղով՝ Ադրբեջանի տարածքով:

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Հայաստանի և Ադրբեջանի էներգետիկ համակարգերը միանալու են իրար. Նիկոլ Փաշինյան

«Համաձա՞յն եք լույսի ռուբիլնիկը տանք Ադրբեջանին». երկու երկրների էներգետիկ համակարգերի միացումը օգուտնե՞ր, թե՞ վտանգներ կբերի

Հայաստանը շուտով ռուսական հեղուկ գազ կներկրի երկաթուղով՝ Ադրբեջանի տարածքով

Ճանապարհին է 7600 տոննա ադրբեջանական նավթամթերք. Էկոնոմիկայի նախարար

«Ժամանակն է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ցամաքային սահմանը բացվի». ադրբեջանական բենզինի վաճառքը քառապատկվել է

«Հույս ունեմ՝ Հայաստանից դեպի Ադրբեջան էլ արտահանում կլինի». Փաշինյան

Ռուսական հացահատիկով բեռնված գնացքը Ադրբեջանի տարածքով Հայաստան է ուղարկվել

Փաշինյան. Հայաստան բեռների տարանցումն ապաշրջափակելու, երկկողմ առևտրի Բաքվի որոշումը խաղաղության առաջին նվաճումներից է
XS
SM
MD
LG