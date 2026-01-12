ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը «ցնցված է» Իրանում ցուցարարների դեմ բռնության մասին հաղորդագրություններից

ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը հայտարարել է, որ «ցնցված է» Իրանում ցուցարարների դեմ բռնության մասին հաղորդագրություններից, որոնք հանգեցրել են զոհերի ու վիրավորների:
Խոսքի ազատության, խաղաղ հավաքներ անցկացնելու իրավունքները պետք է լիովին հարգվեն և պաշտպանվեն, - ասել է Գուտերեշը՝ կոչ անելով Իրանի իշխանություններին ցուցաբերել առավելագույն զսպվածություն և զերծ մնալ անհարկի կամ անհամաչափ ուժի կիրառումից։
Իրանում արդեն երրորդ շաբաթն է՝ հակակառավարական ցույցեր են անցկացվում: Ինտերնետի անջատման պատճառով խիստ սահմանափակ է ստացվող տեղեկատվությունը, հեռախոսային ծառայությունները ևս սահմանափակվել են, այդ պատճառով հնարավոր չէ հստակ պարզել, թե քանի մարդ է զոհվել ցույցերի ընթացքում: Իրավապաշտպան որոշ կազմակերպություններ տարբեր թվեր են հրապարակում՝ հղում անելով սեփական աղբյուրներին:
Մարդու իրավունքների լրատվական գործակալությունը (HRANA)՝ Միացյալ Նահանգներում գործող իրանցի ակտիվիստների կազմակերպությունը, հունվարի 11-ին հայտարարել է, որ վերջին 15 օրերի ընթացքում բողոքի ցույցերի ժամանակ զոհվել է 544 մարդ։
Կազմակերպությունը հայտնել է, որ ձերբակալվել է առնվազն 10,061 մարդ, և որ ցույցեր են տեղի ունեցել բոլոր 31 նահանգների 186 քաղաքների 585 վայրերում։
Թեև Իրանի տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների նախարարությունը հայտարարել է, որ երկրում ինտերնետը անջատելու որոշումը կայացվել է «անվտանգության իրավասու մարմինների կողմից՝ երկրում ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված», Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունն ահազանգում է, որ այս ամենն արվում է Իրանի իշխանությունների կողմից մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումները թաքցնելու համար: