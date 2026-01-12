Կալլասը պատրաստ է Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցներ առաջարկել

ՄԱԿ-ը, ԵՄ-ն և արևմտյան կառավարությունները նույնպես իրենց աջակցությունն են հայտնել իրանական բողոքի շարժմանը։
ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը հունվարի 11-ին հայտարարել է, որ «ցնցված է» ցուցարարների դեմ բռնության մասին հաղորդագրություններից և կառավարությանը կոչ է արել զսպվածություն ցուցաբերել և «զերծ մնալ անհարկի կամ անհամաչափ ուժի կիրառումից»։
ԵՄ արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալլասը հայտարարել է, որ պատրաստ է նոր պատժամիջոցներ առաջարկել Թեհրանի նկատմամբ՝ ի պատասխան ցուցարարների նկատմամբ կիրառված բռնությունների։
«ԵՄ-ն արդեն իսկ լայնածավալ պատժամիջոցներ է կիրառել Իրանի նկատմամբ՝ մարդու իրավունքների խախտումների, միջուկային զենքի տարածման գործունեության և Ուկրաինայում Ռուսաստանի կողմից տարվող պատերազմին Թեհրանի աջակցության համար», - գերմանական Die Welt թերթին տված հարցազրույցում ասել է Կայա Կալլասը:
«Ես պատրաստ եմ առաջարկել լրացուցիչ պատժամիջոցներ՝ ի պատասխան ռեժիմի կողմից ցուցարարների նկատմամբ դաժան բռնաճնշումների», - հավելել է ԵՄ արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Կայա Կալլասը։
Մարդու իրավունքների լրատվական գործակալությունը (HRANA)՝ Միացյալ Նահանգներում գործող իրանցի ակտիվիստների կազմակերպությունը, հունվարի 11-ին հայտարարել է, որ վերջին 15 օրերի ընթացքում Իրանում բողոքի ցույցերի ժամանակ զոհվել է 544 մարդ։
Կազմակերպությունը հայտնել է, որ ձերբակալվել է առնվազն 10,061 մարդ, և որ ցույցեր են տեղի ունեցել բոլոր 31 նահանգների 186 քաղաքների 585 վայրերում։
Այս թվերը հստակ ստուգելը հնարավոր չէ, քանի որ երկրում ինտերնետի անջատման պատճառով խիստ սահմանափակ է ստացվող տեղեկատվությունը, հեռախոսային ծառայությունները ևս սահմանափակվել են: Թեև Իրանի տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների նախարարությունը հայտարարել է, որ ինտերնետը անջատելու որոշումը կայացվել է «անվտանգության իրավասու մարմինների կողմից՝ երկրում ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված», Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունն ահազանգում է, որ այս ամենն արվում է Իրանի իշխանությունների կողմից մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումները թաքցնելու համար: