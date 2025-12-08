Ալիևն ու Արաղչին քննարկել են փոխադարձ հետաքրքրության, տարածաշրջանային հարցեր

Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ու Իրանի արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին քննարկել են երկկողմ օրակարգը: Արաղչին երեկ է այցով ժամանել Բաքու:
Իրանի ԱԳՆ-ի հաղորդմամբ՝ Արաղչին վերահաստատել է Թեհրանի վճռականությունը՝ ամրապնդելու և ընդլայնելու Բաքվի հետ համագործակցությունը փոխշահավետ բոլոր ոլորտներում։
Նա ընդգծել է մշտական դիվանագիտական երկխոսության դերը թյուրիմացությունների վերացման և ընթացիկ խնդիրների լուծման գործում:
Իրանի ԱԳ նախարարը ներկայացրել է նաև տարածաշրջանային առանցքային իրադարձությունների վերաբերյալ Թեհրանի տեսակետը:
Ադրբեջանի նախագահականի հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ Ալիևը շեշտել է՝ երկու երկրների հարաբերություններն առանձնահատուկ նշանակություն են: Գոհունակություն հայտնելով վերջին շրջանում կապերի ակտիվացման կապակցությամբ՝ նա ընդգծել է, որ Իրանի նախագահի, ինչպես նաև բարձրաստիճան այլ անձանց փոխայցելությունները նպաստել են համագործակցության հետագա ընդլայնմանը: