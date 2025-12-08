Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ալիևն ու Արաղչին քննարկել են փոխադարձ հետաքրքրության, տարածաշրջանային հարցեր

Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ու Իրանի արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին քննարկել են երկկողմ օրակարգը: Արաղչին երեկ է այցով ժամանել Բաքու:

Իրանի ԱԳՆ-ի հաղորդմամբ՝ Արաղչին վերահաստատել է Թեհրանի վճռականությունը՝ ամրապնդելու և ընդլայնելու Բաքվի հետ համագործակցությունը փոխշահավետ բոլոր ոլորտներում։

Նա ընդգծել է մշտական դիվանագիտական երկխոսության դերը թյուրիմացությունների վերացման և ընթացիկ խնդիրների լուծման գործում:

Իրանի ԱԳ նախարարը ներկայացրել է նաև տարածաշրջանային առանցքային իրադարձությունների վերաբերյալ Թեհրանի տեսակետը:

Ադրբեջանի նախագահականի հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ Ալիևը շեշտել է՝ երկու երկրների հարաբերություններն առանձնահատուկ նշանակություն են: Գոհունակություն հայտնելով վերջին շրջանում կապերի ակտիվացման կապակցությամբ՝ նա ընդգծել է, որ Իրանի նախագահի, ինչպես նաև բարձրաստիճան այլ անձանց փոխայցելությունները նպաստել են համագործակցության հետագա ընդլայնմանը:

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG