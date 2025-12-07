Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Զուգահեռ պատարագներ Գյումրիում. ոստիկանական ուժեր են կուտակված (ուղիղ, թարմացվող)

Լրացված

10:50

Վարչապետը ՀՀ նախագահի և ԱԺ նախագահի ուղեկցությամբ ժամանեց Գյումրի: Նիկոլ Փաշինյանը, Վահագն Խաչատուրյանը, Ալեն Սիմոնյանը հարգանքի տուրք մատուցեցին երկրաշարժի զոհերի հիշատակին կանգնեցված հուշարձանի մոտ: Ապա քայլեցին դեպի Յոթ Վերք եկեղեցի, որտեղ քիչ անց կմեկնարկի պատարագը:

10:35

«Աննախադեպ է, երբ սրբապղծության մեջ մեղադրվող բազմաթիվ մարդիկ շարունակում են վեհարանում նստած մնալ, սա իրոք աննախադեպ է և անթույլատրելի: Եկեղեցու կանոնագիրքը խախտած մարդը նստած է վեհարանում», - լրագրողների հետ զրույցում արձագանքելով հարցին, թե ինչպե՞ս է գնահատում այս իրավիճակը, երբ եկեղեցու մուտքերի մոտ բազմաթիվ ոստիկաններ են հավաքված՝ ՊՊԾ աշխատակիցներ, քաղաքացիները չեն կարողանում մուտք գործել, հերթ են կանգնում, ասաց էկոնոմիկայի նախարար, «Քաղաքացիական պայմանագրի» վարչության անդամ Գևորգ Պապոյանը:

Նա շեշտեց, որ իրենց առաքելությունն է հեռացնել այդ մարդկանց և կանեն:

10:10

Այսօր առավոտյան իրավապահները բացել են Գյումրիի Յոթ Վերք եկեղեցին, որը երեկ երեկոյան քահանաների՝ թղթի վրա գրված ստորագրություններով կնիքվել ու փակվել էր: Քիչ անց այստեղ պատարագ է մատուցվելու, որին ներկա է լինելու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը:

Քաղաքի կենտրոնական Վարդանանց հրապարակ տանող ճանապարհները փակ են, ոստիկանական մեծ ուժեր են կենտրոնացած Յոթ Վերք եկեղեցու շրջակայքում: Քաղաքացիներից ոմանք ցանկացան մտնել եկեղեցի, սակայն նրանց չթույլատրվեց:

Այստեղ են Ազգային ժողովի պատգամավորներ, նախարարներ:

Շիրակի թեմի հոգևորականները, երգչախումբը պատրաստվում են բոյկոտել այս պատարագը: Նրանք պատարագի կմասնակցեն Յոթ Վերքի դիմաց գտնվող Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցում: Այս պահին այնտեղ հնչում են զանգերը:

Երեկ տարածած հայտարարությամբ Շիրակի թեմի 29 քահանաները վերահաստատել էին, որ իրենցից որևէ մեկը չի մասնակցի մի պատարագի, որտեղ չեզոքացվելու է Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի անունը: Ավելին՝ շեշտել էին՝ եթե իրենցից բացի, որևէ մեկը պատարագ մատուցի առաջնորդանիստ եկեղեցում, դա կնշանակի Յոթ Վերքի բռնազավթում:

Գարեգին Երկրորդ վեհափառինին գահից հեռացնել ցանկացող վարչապետ Փաշինյանի պայմանն է, որ իր մասնակցությամբ պատարագներում չհնչի կաթողիկոսի անունը, ընդ որում՝ օրերս խոստովանել էր, որ այդ գործին կարող է նաև Ազգային անվտանգության ծառայությունը խառնվել:


Առնչվող թեմաներով

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG