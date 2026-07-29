Զոհ Խերսոնում և Տագանրոգում՝ ռուս-ուկրաինական փոխադարձ հարվածներից

Ռուսաստանի դրոնային հարձակման հետևանքով Ուկրաինայի Խերսոն քաղաքում տղամարդ է զոհվել, երեք մարդ վիրավորվել է, հայտնում է Reuters-ը՝ վկայակոչելով իշխանություններին։
Սահմանի մյուս կողմում՝ Ազովի ծովի ափին գտնվող Տագանրոգ քաղաքում ուկրաինական հրթիռի բեկորներ են ընկել բնակելի շենքի վրա։ Մարզպետ Յուրի Սլյուսարի փոխանցմամբ՝ մեկ կին զոհվել է, մեկ տղամարդ՝ վիրավորվել։ Տագանրոգում կան տարբեր արդյունաբերական օբյեկտներ և հացահատիկի տերմինալ։
Ռուսաստանի կենտրոնական հատվածում գտնվող Ռյազանն էլ ուկրաինական դրոնային հարձակման է ենթարկվել։ Մարզպետ Պավել Մալկովը հայտնել է, որ մի քանի արդյունաբերական օբյեկտներում հրդեհ է բռնկվել, վեց մարդ դիմել է բուժօգնության։
Մալկովը չի հստակեցրել, թե որ օբյեկտներն են վնասվել։ Ռյազանում գործում են խոշոր արդյունաբերական համալիրներ, այդ թվում՝ նավթավերամշակման գործարան և լոգիստիկ հանգույց։