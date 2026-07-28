Զոհեր և վիրավորներ ռուս-ուկրաինական փոխադարձ հարվածներից

Ուկրաինայի առաջնագծի մերձակա բնակավայրերին երեկ գիշերը հասցված ռուսական հարվածներից 10 մարդ է սպանվել, վիրավորվել 20-ը, իսկ ուկրաինական հարվածների հետևանքով Բելգորոդում կա մեկ զոհ և երկու վիրավոր, հայտնում է Reuters-ը։
Կողմերի միջև վիճելի Կոստյանտինովկա քաղաքում, երկու առանձին վայրում, երեք մարդ է զոհվել, հայտնել են Դոնեցկի դատախազությունից։
Մոսկվան այս ամիս հայտարարել էր, որ իր զինուժը վերահսկողություն է սահմանել Կոստյանտինովկայի նկատմամբ, սակայն Կիևից հերքում են, թե քաղաքն ընկել է։
Եվս մեկ քաղաքացի Կրամատորսկի մոտ է զոհվել։ Կրամատորսկը բարձր պաշտպանություն ունեցող «բերդաքաղաք» է, որը առանցքային է համարվում Ուկրաինայի պաշտպանության համար։
Դատախազության տվյալով՝ Դոնեցկում ընդհանուր 18 մարդ է վիրավորվել հարվածների հետևանքով։
Հարակից Դնեպրոպետրովսկի մարզպետ Ալեքսանդր Գանժայի փոխանցմամբ՝ հինգ շրջանի հասցված հրետանու և անօդաչուների ավելի քան 50 հարվածներից երեք մարդ զոհվել, վեցը՝ վիրավորվել են։
Նիկոպոլում հաղորդվում է երկու, Սինեկլիկովեյում՝ մեկ զոհի մասին։
Սահմանի մյուս կողմում՝ Ռուսաստանի Բելգորոդի մարզում, ուկրաինական անօդաչուները առևտրային շենքի են հարվածել, ինչի հետևանքով մեկ մարդ զոհվել է, երկուսը՝ վիրավորվել։
Մոսկվայի մերձակա Չեխով քաղաքում անօդաչուների հարվածից բնակելի շենք է տուժել, հայտնել է մարզպետ Անդրեյ Վորոբյովը։
ՀՕՊ ուժերը տարածաշրջանի այլ հատվածներում, այդ թվում՝ Պոդոլսկում, Դոմոդեդովոյում և Կոլոմնայում, մի քանի տասնյակ անօդաչու են խոցել, մանրամասնել է նա։
Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինի խոսքով՝ նախորդ օրվա երեկոյից մինչ այսօր առավոտ 390 անօդաչու է շարժվել տարածաշրջանի ուղղությամբ, որոնցից 81-ը Մոսկվայի մոտ են վնասազերծվել։