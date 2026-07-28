Զելենսկին հայտնել է՝ «լավ հանդիպում» է ունեցել Թրամփի հետ

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր Սպիտակ տանը փակ դռների հետևում ավելի քան մեկ ժամ բանակցություններ է վարել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Բանակցությունները տեղի են ունենում Կիևի և Մոսկվայի փոխադարձ հեռահար հարվածների ինտենսիվացման ֆոնին։
Նախագահ Թրամփի հետ հանդիպումից հետո Զելենսկին հայտարարել է, որ «Օվալաձև աշխատասենյակում լավ հանդիպում է ունեցել Թրամփի հետ»։
Հաղորդվում է, որ Զելենսկին նախագահ Թրամփի հետ քննարկել է Ռուսաստանի հետ խաղաղ բանակցություններին նոր թափ հաղորդելու հնարավորությունները, ամերիկյան հրթիռային համակարգեր արտադրելու լիցենզավորման հետ կապված հարցեր.
«Նախագահի հետ խոսեցինք Patriot համակարգերի հրթիռների և այլ միջոցների արտադրության լիցենզիաների մասին, որոնք կարող են օգտակար լինել։ Խոսեցինք նաև դիվանագիտության մասին․ կարևոր է ակտիվացնել դիվանագիտական գործընթացը», - նշել է Զելենսկին։