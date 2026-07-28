ՌԴ-ն արձակել է 131 ԱԹՍ. ՌԴ ՊՆ-ն հայտնել է ուկրաինական 2 նավերի է հարվածների մասին

Անցած գիշեր ռուսական զորքերը Ուկրաինայի ուղղությամբ արձակել են 131 անօդաչու թռչող սարք, որոնցից 107-ը խոցվել է, հայտնել են Ուկրաինայի զինված ուժերի Օդային ուժերը։
Դնեպրոպետրովսկի մարզային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Ալեքսանդր Գանժան հայտնել է, որ ռուսական հարվածների հետևանքով Նիկոպոլի շրջանում մեկ մարդ է տուժել։ Նրա խոսքով՝ վնասվել են գյուղատնտեսական ձեռնարկություն, բենզալցակայան, խանութ, իսկ Կամենսկի շրջանում՝ ենթակառուցվածքներ։
Ռուս զինվորականները անօդաչու սարքով հարվածել են Խերսոնի Դնեպրովսկի շրջանում երթուղային միկրոավտոբուսի։ Վիրավորվել է 62-ամյա կին։
Խերսոնի մարզային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Ալեքսանդր Պրոկուդինը հայտնել է, որ անցած մեկ օրվա ընթացքում Ռուսաստանը հարձակվել է մարզի բնակավայրերի կենսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների, ինչպես նաև բնակելի թաղամասերի վրա։ Վնասվել է երեք բազմահարկ և ութ առանձնատուն։ Երեք մարդ զոհվել է, ևս 10-ը՝ վիրավորվել։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ այսօր առավոտյան ռուս զինվորականները շարունակել են հարվածել Ուկրաինայի նավահանգիստներին և Ուկրաինայի զինված ուժերի ծովային նավերին։
«Սև ծովի հյուսիս-արևմտյան ջրային տարածքում անօդաչու թռչող սարքերով խոցվել է ռազմական բեռներ տեղափոխող նավ։ «Նիկոլաև» նավահանգստում խոցվել է ևս մեկ նավ»,- պնդել են գերատեսչությունում։
Ուկրաինայում տեղեկությունը դեռևս չեն մեկնաբանել։