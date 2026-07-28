Զելենսկին ժամանել է ԱՄՆ, այսօր կհանդիպի Թրամփին

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ժամանել է Միացյալ Նահանգներ, որտեղ այսօր Սպիտակ տանը կհանդիպի նախագահ Դոնալդ Թրամփին և նրա վարչակազմի ներկայացուցիչներին։
ԱՄՆ ժամանելուց հետո Զելենսկին սոցիալական ցանցերում գրել է, որ նախատեսված են նաև հանդիպումներ այն մարդկանց հետ, ովքեր կարող են աջակցել Ուկրաինայի պաշտպանությանը։
Նրա խոսքով՝ այցի գլխավոր առաջնահերթություններն են հակաբալիստիկ պաշտպանության ամրապնդումն ու ԱՄՆ-ի հետ ռազմավարական համագործակցության զարգացումը։
Այցի ընթացքում Զելենսկին նաև կմասնակցի հանրապետական սենատոր, Ուկրաինայի ակտիվ աջակից Լինդսի Գրեհեմի հիշատակի արարողությանը։ Գրեհեմը մահացել է հուլիսի 11-ին։