Զելենսկին պատրաստ է հանդիպել Պուտինի հետ՝ քննարկելու Աբու Դաբիում չհամաձայնեցված երկու հարցերը. Սիբիգա

Վլադիմիր Զելենսկին պատրաստ է հանդիպել Վլադիմիր Պուտինի հետ և քննարկել երկու հարցերը, որոնց շուրջ Աբու Դաբիում անցած շաբաթվա եռակողմ բանակցությունների ժամանակ կողմերը չեն համաձայնել, հայտարարել է Ուկրաինայի արտգործնախարարը:
«Ուկրաինսկայա պրավդա»-ին տված հարցազրույցում Անդրեյ Սիբիգան ասել է, որ խոսքը տարածքների և պատերազմի ժամանակ ռուսական վերահսկողությանն անցած Զապորոժիեի ատոմակայանի ապագայի մասին է:
Ռուսաստանը պնդում է, որ ուկրաինական զորքը դուրս գա ողջ Դոնբասից, ինչն Ուկրաինան անընդունելի է համարում: Կիևն էլ զուգահեռ պահանջում է, որ Ռուսաստանն իրեն վերադարձնի Զապորոժիեի ատոմակայանը:
Ուկրաինացի պաշտոնյան նաև ասել է, որ խաղաղության ամերիկյան պլանի շուրջ Ռուսաստանի հետ բանակցություններում որակական փոփոխություն կա: Ըստ նրա՝ հիմա երկու փաստաթուղթ կա սեղանին, որոնք կարող են ստորագրվել:
«Եթե խոսքը կոնկրետ 20 կետանոց շրջանակի մասին է, ապա դա դեռ երկկողմ փաստաթուղթ է, որը կստորագրեն ԱՄՆ-ն և Ուկրաինան։ Դե ԱՄՆ-ն էլ պետք է փաստաթուղթ ստորագրի Ռուսաստանի հետ։ Այս պահին սա է քննարկվող նախագիծը, բայց բանակցությունները շարունակվում են, սա գործընթաց է», - նշել է Սիբիգան:
Ուկրաինայի գլխավոր դիվանագետը պարզաբանել է՝ Եվրամիության ստորագրությունը չի լինի որևէ փաստաթղթի տակ, թեև բոլոր դրույթները համաձայնեցվում են նաև եվրոպացի դաշնակիցների հետ։ «Սա սկզբունքային հարց է», - ընդգծել է նա:
Միացյալ Նահանգների նախագահն, իր հերթին, հայտարարել է, որ ռուս - ուկրաինական բանակցություններում դրական զարգացումներ են տեղի ունենում: Մանրամասներ, սակայն, Դոնալդ Թրամփը չի հայտնել:
Ուկրաինայի նախագահն էլ երեկոյան ուղերձում ասել է, որ ինտենսիվ աշխատում են, որպեսզի թե՛ Ուկրաինան, թե՛ Եվրոպան անվտանգության երաշխիքներ ստանան, և հնարավոր լինի պատերազմն արժանապատիվ կերպով ավարտել։ Զելենսկին կրկնել է, որ Ռուսաստանն է սանձազերծել պատերազմը, Ռուսաստանն էլ պետք է դադարեցնի այն:
«Բոլորն են հասկանում, որ սա Ռուսաստանի պատերազմն է: Եվ այն դադարեցնելու պատասխանատվությունը նույնպես Ռուսաստանի վրա է: Եվ Ռուսաստանը պետք է ճնշման ենթարկվի», - հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը:
Այսօր էլ Զելենսկին սոցցանցում գրել է, որ պատերազմից հետո Ուկրաինայի վերականգնման մասին ԱՄՆ-ի հետ կնքվելիք համաձայնագրում Կիևը մի շարք ոլորտներ է առանձնացրել, որոնք պետք է ավելի խորությամբ մշակվեն:
Այս ընթացքում կողմերը շարունակել են փոխադարձ հարվածները: Խարկովում ռուսական անօդաչուն հարվածել է մարդատար գնացքի, որում մոտ 200 ուղևոր է եղել, հինգ մարդ է սպանվել: Անօդաչուի հարվածից երկուական զոհ էլ կա Սումիի և Կիևի մարզերում, երեք վիրավոր՝ Օդեսայում:
Խերսոնում ռուսական անօդաչուն հարվածել է հիվանդանոցի, երկու բուժաշխատող է վիրավորվել: Զապորոժիեում էլ վիրավորվել է չորս մարդ, վնասվել է 12 շենք: Մայրաքաղաք Կիևում դեռ 737 բազմաբնակարան շենք էլեկտրաէներգիա չունի:
Ուկրաինական զինուժն էլ Վորոնեժում հարվածել է նավթամբարի, որտեղ հրդեհ է բռնկվել:
Ըստ Վաշինգտոնում գործող Ռազմավարական և միջազգային հետազոտությունների կենտրոնի ուսումնասիրության՝ Ուկրաինայում արդեն չորորդ տարին ընթացող պատերազմի հետևանքով գրեթե 1.2 միլիոն ռուս և մոտ 600 հազար ուկրաինացի զինվորական է զոհվել, վիրավորվել կամ անհետ կորել։ Ընդհանուր կորուստները, ըստ կենտրոնի, այս գարնանը կարող են հասնել 2 միլիոնի:
Պատերազմի ընթացքում ռուսական կողմի զոհերի թիվը կազմում է 325 հազար: Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր, ըստ ուսումնասիրության, ոչ մի խոշոր տերություն այսքան զոհ չի ունեցել: Ուկրաինական կողմի զոհերի թիվը կազմում է 100 հազարից 140 հազար։ Միայն անցած տարի ռուսական կողմից զոհվել կամ վիրավորվել է մոտ 415 հազար զինվոր: