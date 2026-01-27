Թրամփը հայտնում է՝ ռուս-ուկրաինական բանակցություններում դրական զարգացումներ են տեղի ունենում

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն այսօր լրագրողների հետ զրույցում լավատեսորեն է խոսել ու հայտնել, որ դրական զարգացումներ են տեղի ունենում ռուս-ուկրաինական բանակցություններում։ Մանրամասներ, սակայն, Միացյալ Նահանգների նախագահը չի հայտնել:
Ուկրաինան, Ռուսաստանը և Միացյալ Նահանգները նախորդ շաբաթ Աբու Դաբիում խաղաղության երկօրյա «կառուցողական» բանակցություններից հետո շարունակելու են դրանք Արաբական Միացյալ Էմիրությունների մայրաքաղաքում արդեն այս շաբաթ: Թե՛ Ուկրաինան, թե՛ Ռուսաստանը և թե՛ ԱՄՆ-ն «կառուցողական» էին գնահատել Աբու Դաբիում երկօրյա բանակցությունները:
