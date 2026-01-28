Ուշակով․ «Մենք Զելենսկուն Մոսկվա ենք հրավիրում»

«Մենք Զելենսկուն հրավիրում ենք Մոսկվա, եթե նա պատրաստ է հանդիպել Ռուսաստանի նախագահի հետ»,- այսօր Ռուսաստանի պետական հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է նախագահ Պուտինի օգնական Յուրի Ուշակովը։
«Մենք երաշխավորում ենք Զելենսկու անվտանգությունն ու աշխատանքի անհրաժեշտ պայմանները»,- պնդել է Ուշակովը։ Նույն հարցազրույցում ռուսաստանցի պաշտոնյան նաև նշել է, որ Պուտին-Զելենսկի բանակցությունների անցկացման հնարավորությունն առաջարկել է քննարկել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ «Այս հարցը մի քանի անգամ քննարկվել է Պուտինի և Թրամփի հեռախոսազրույցների ընթացքում»,- նշել է Ուշակովը։
Այսօր՝ ավելի վաղ, Ուկրաինայի արտգործնախարարը հայտարարեց, որ Ուկրաինայի նախագահը պատրաստ է հանդիպել Վլադիմիր Պուտինի հետ և քննարկել երկու հարցերը, որոնց շուրջ Աբու Դաբիում անցած շաբաթվա եռակողմ բանակցությունների ժամանակ կողմերը չեն համաձայնել:
«Ուկրաինսկայա պրավդա»-ին տված հարցազրույցում Անդրեյ Սիբիգան ասել է, որ խոսքը տարածքների և ռուսական զինուժի վերահսկողության տակ անցած Զապորոժիեի ատոմակայանի մասին է: