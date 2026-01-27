Զանգվածային հարձակում Օդեսայի վրա․ կա առնվազն 22 տուժած

Ռուսական զորքերն անցած գիշեր Օդեսայի վրա զանգվածային հարձակում են սկսել, հայտնում է քաղաքի ռազմական վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Լիսակը։
Նրա խոսքով՝ կա 22 տուժած: Հարձակման հետևանքով վնասվել են ենթակառուցվածքներ, բնակելի շենքեր, մանկապարտեզ, խանութ և շինհրապարակ։ Իրավիճակն առավել ծանր է Խաջիբեյ շրջանում, որտեղ ավերվել է բնակելի շենքի մի մասը։ Սերգեյ Լիսակը գրել է, որ մարդիկ կարող են լինել փլատակների տակ։
Ուկրաինայի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը պարզաբանել է, որ նախնական գնահատականներով՝ փլատակների տակ կարող է լինել երեք մարդ։