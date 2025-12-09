Զելենսկին բացառում է տարածքների զիջումը

Երեկ Լոնդոնում եվրոպացի դաշնակիցների հետ խաղաղության ամերիկյան ծրագիրը մի քան ժամ քննարկելուց հետո Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել է, թե տարածքների հարցը մնում է չլուծված: Վլադիմիր Զելենսկին բացառել է տարածքների զիջումը՝ ասելով, որ դա արգելվում է թե՛ երկրի Սահմանադրությամբ, թե՛ միջազգային իրավունքով։
Ուկրաինայի նախագահը հայտնել է, որ ամերիկյան ծրագրի 28 կետերը կրճատվել են մինչև 20. հանվել են Կիևի համար առավել խնդրահարույց դրույթները, թե որոնք՝ չի մանրամասնել: Նաև ասել է, որ այսօր կավարտեն ծրագրի վրա աշխատանքը և այն կներկայացնեն Վաշինգտոնին: Ըստ Զելենսկիի՝ խնդրի կարգավորման համար շատ կարևոր է, որ Եվրոպան, Ուկրաինան և ԱՄՆ-ը միասնական լինեն:
«Կան որոշ հարցեր, որ չենք կարող կարգավորել առանց ամերիկացիների, և որոշ հարցեր, որոնք չենք կարող լուծել առանց Եվրոպայի։ Ահա թե ինչու մենք պետք է որոշ կարևոր որոշումներ կայացնենք», - ասել է Ուկրաինայի նախագահը:
Զելենսկին նաև հայտնել է, որ այս շաբաթ կկայանա Կիևի դաշնակիցների ևս մեկ հանդիպում՝ ընդլայնված կազմով։
Դաունինգ Սթրիթ 10-ում հանդիպումից առաջ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերն աջակցություն է հայտնել Ուկրաինային՝ նշելով, որ ցանկացած հրադադար պետք է լինի արդար և տևական: Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնն էլ նշել է, որ Ուկրաինային անհրաժեշտ է կայուն և ամուր խաղաղություն, ապա հավելել՝ Եվրոպան «շատ հաղթաթղթեր ունի իր ձեռքին». - «Ֆինանսավորումը և … տեխնիկան … այն, որ Ուկրաինան դիմադրում է այս պատերազմում, և այն, որ Ռուսաստանի տնտեսությունը սկսում է տուժել, հատկապես մեր և ԱՄՆ-ի վերջին պատժամիջոցներից հետո»։
Գերմանիայի կանցլերն էլ ասել է, որ կշարունակեն աջակցությունն Ուկրաինային, քանզի այս երկրի ապագան կապված է Եվրոպայի ապագայի հետ։ Ֆրիդրիխ Մերցը հայտարարել է՝ ոչ ոք չպետք է կասկածի տակ դնի Եվրոպայի հաստատակամությունը Ուկրաինային աջակցելու հարցում, ապա նշել, որ «թերահավատորեն» է վերաբերվում ամերիկյան պլանի որոշ դրույթներին, թեև չի մանրամասնել, թե որ կետերը նկատի ունի:
«Մենք ամուր կանգնած ենք ... Ես թերահավատ եմ որոշ մանրամասների նկատմամբ, որ տեսել ենք ԱՄՆ-ի ներկայացրած փաստաթղթերում, բայց մենք պետք է խոսենք այս մասին», - նշել է կանցլերը:
Երկու ժամ բանակցելուց հետո Մերցն ու Մակրոնը հեռացել են Դաունիգ Սթրիթից, որտեղ Զելենսկին և Սթարմերը շարունակել են հանդիպումը:
Ապա Ուկրաինայի նախագահը Լոնդոնից մեկնել է Բրյուսել, որտեղ ամերիկյան պլանը քննարկել է Եվրահանձնաժողովի և Եվրոպական խորհրդի նախագահների ու ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ: Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը և Անտոնիու Կոշտան հանդիպումից հետո հայտարարել են, որ խաղաղության ցանկացած համաձայնագիր պետք է հարգի Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը և անվտանգության երկարաժամկետ երաշխիքներ ապահովի:
Ամերիկյան Axios-ը, ուկրաինացի երկու պաշտոնյայի հղումով, գրում է, որ ԱՄՆ-ը շարունակում է ավելացնել ճնշումը Զելենսկիի վրա, որպեսզի տարածքային զգալի զիջումներ անի: Ըստ պարբերականի՝ Ֆլորիդայի բանակցություններից հետո Կիևի տեսանկյունից ամերիկյան պլանն ավելի վատ պայմաններ է առաջարկում Ուկրաինային:
Շաբաթներ տևած ինտենսիվ բանակցություններից հետո ուկրաինացիները դեռ համարում են, որ ամերիկյան այս պլանի որոշ ասպեկտներ ձեռնտու են Մոսկվային, և որ ԱՄՆ-ն ավելի շատ ճնշում է գործադրում Զելենսկիի վրա, քան՝ Ռուսաստանի նախագահի։ Axios-ի ամերիկացի աղբյուրներից մեկը, սակայն, հերքել է սա՝ ընդգծելով, որ Վլադիմիր Պուտինին ևս ստիպում են զիջումների գնալ:
Այս ընթացքում կողմերը շարունակել են հարվածները: Ռուսական զինուժի հարվածներից Կրամատորսկում երկու երեխա է վիրավորվել: Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը հայտարարել է, որ ռուսական զորքն առաջ է շարժվում առաջնագծի ամբողջ երկայնքով:
Ուկրաինական անօդաչուն Չուվաշիայի մայրաքաղաք Չեբոքսարիում հարվածել է բնակելի շենքի, կա ավելի քան 10 վիրավոր: