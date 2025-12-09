Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Վաշինգտոնը սաստկացնում է Ուկրաինայի վրա գործադրվող ճնշումը. Axios

Ամերիկյան լրատվամիջոցների պնդմամբ՝ վերջին երկու օրերին Սպիտակ տունը մեծացրել է ճնշումը Ուկրաինայի նկատմամբ՝ փորձելով ստիպել Կիևին ընդունել խաղաղության ամերիկյան պլանը։

«Նախագահ Զելենսկու և Թրամփի հատուկ բանագնացներ Ջարեդ Քուշների և Սթիվ Ուիթքոֆի օրերս կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում ամերիկյան կողմը փորձում էր համոզել Ուկրաինայի նախագահին, որպեսզի նա համաձայնի դուրս բերել զորքերը Դոնեցկի մարզի ողջ տարածքից»,-գրում է Axios կայքը։

Politico-ի տեղեկություններով՝ Ուկրաինան, սակայն, հակված չէ նման զիջումների։ Դա հաստատել է նաև ինքը՝ Ուկրաինայի նախագահը՝ նախօրեին հայտարարելով, որ «տարածքների հարցում համաձայնություն դեռևս չկա»։

Առնչվող թեմաներով

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG