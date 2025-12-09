Մատչելիության հղումներ

Թրամփ․ «Ուկրաինան այլևս ժողովրդավարություն չէ»

«Ուկրաինան այլևս ժողովրդավարություն չէ», - Politico-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը՝ կրկին Վլադիմիր Զելենսկուն կոչ անելով ընտրություններ անցկացնել։

«Ուկրաինայում երկար ժամանակ է արդեն, ինչ ընտրություններ չեն եղել։ Նրանք խոսում են ժողովրդավարության մասին, սակայն հասել են մի իրավիճակի, երբ ըստ էության ժողովրդավարական պետություն չեն հանդիսանում», - հայտարարել է Թրամփը։

Politico-ին տված հարցազրույցում Սպիտակ տան ղեկավարը նաև քննադատել է Եվրամիությանը, այն որակելով, որպես «թույլ մարդկանց կողմից ղեկավարվող քայքայվող կառույց»։

