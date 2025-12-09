Ռուսական ԱԹՍ-ները 24 ժամվա մեջ երկրորդ անգամ են հարվածել Սումիին

Մատչելիության հղումներ

Երկուշաբթի ուշ երեկոյան ռուսական անօդաչու թռչող սարքերը հարձակվել են Ուկրաինայի հյուսիսում գտնվող Սումի քաղաքի վրա: Սա վերջին 24 ժամվա ընթացքում երկրորդ խոշոր հարվածն է քաղաքին, Սումիում էլեկտրաէներգիայի անջատումներ են, հայտնել Է նահանգապետը:

«Կես ժամվա ընթացքում ռուսները 10-ից ավելի անօդաչու հարվածներ են հասցրել քաղաքին,- Տելեգրամում գրել է նահանգապետ Օլեգ Գրիգորովը, - Սումիում էլեկտրականություն չկա։ Ենթակառուցվածքների մի մասն աշխատում է պահուստային էներգիայի աղբյուրներով»:

Գրիգորովն ասել է, որ պաշտոնյաները ստուգում են տուժածների առկայությունը:

Ավելի վաղ, Գրիգորովի խոսքով, ռուսական անօդաչուները հարված են հասցրել քաղաքի բնակելի տան ուղղությամբ՝ վիրավորելով յոթ մարդու:

Ուկրաինայի վրա ռուսական հարձակումները մի քանի ամիս շարունակ կենտրոնացած են էներգետիկ օբյեկտների վրա՝ ձմռան նախաշեմին։

