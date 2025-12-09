Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Բանակցությունների արդյունքում ԱՄՆ խաղաղության ծրագիրը կրճատվել է. Զելենսկի

Բանակցությունների արդյունքում ԱՄՆ խաղաղության ծրագիրը 28 կետից կրճատվել է մինչև 20-ը. հանվել են Կիևի համար առավել հակասական պայմանները, հայտնել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին:

Նա չի հստակեցրել, թե կոնկրետ ինչ կետերի մասին է խոսքը։ Ուկրաինայի նախագահի խոսքով՝ տարածքային հարցերի շուրջ փոխզիջում դեռ չկա:

Լրագրողների հետ շփվելիս Զելենսկին ընդգծել է, որ Ուկրաինան իրավունք չունի իր տարածքները հանձնել ոչ երկրի Սահմանադրությամբ, ոչ էլ միջազգային իրավունքով։

Նա հավելել է, որ դեկտեմբերի 9-ին ուկրաինական կողմը կավարտի աշխատանքը խաղաղ պլանի վրա և այն կփոխանցի ԱՄՆ-ին:

Զելենսկին այս մասին խոսել է Լոնդոնում Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերի, Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի և Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնի հետ հանդիպումից հետո:

Ավելի ուշ Զելենսկին մեկնել է Բրյուսել, հանդիպել ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեի հետ և նրա հետ զրույցը նկարագրել որպես «լավ և արդյունավետ»:

«Մենք գործում ենք համակարգված ու կառուցողական», - նշել է նա:


Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG