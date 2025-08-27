Թրամփը խոսում է ՌԴ-ի դեմ հնարավոր պատժամիջոցների մասին՝ սպառնալով տնտեսական պատերազմով

Դոնալդ Թրամփի և Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումից շատ չանցած Ուկրաինան կրկին հայտարարում է, թե Ռուսաստանը մտադիր չէ դադարեցնել պատերազմը:
Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, որ վերջին օրերին խորհրդակցություններ էր անցկացնում եվրոպայի առաջնորդների հետ՝ Կիևին տրամադրվելիք անվտանգության երաշխիքների վերաբերյալ, այսօր ասել է, թե Ռուսաստանից բացասական ազդակներ են գալիս հնարավոր հանդիպումների վերաբերյալ:
«Մեր քաղաքներին և գյուղերին հարվածները շարունակվում են։ Ամեն օր նոր զոհեր կան։ Ռուսները կարձագանքեն միայն իրական ճնշմանը։ Անհրաժեշտ է ճնշում։ Մենք դրա վրա ենք հույս դնում։ Ռուսաստանից անհրաժեշտ են կոնկրետ քայլեր՝ իրական դիվանագիտության ուղղությամբ», - գրել է Ուկրաինայի առաջնորդը:
Զուգահեռ Միացյալ Նահանգների նախագահն է կրկին խոսել Ռուսաստանի դեմ հնարավոր պատժամիջոցների մասին, անգամ տնտեսական պատերազմով է սպառնացել, որը, ըստ Թրամփի, ծանր հետևանքներ կունենա Մոսկվայի համար: Ընդգծելով, որ մտքում շատ վատ սցենար ունի, եթե ստիպված լինի գնալ այդ քայլին, միաժամանակ ԱՄՆ նախագահն ասել է, որ ուզում է պատերազմի ավարտը տեսնել:
«Անցած շաբաթ յոթ հազար զինվոր է մահացել՝ ռուս և ուկրաինացի: Նրանք ամերիկացի չէին, շատերը կարող են ասել՝ ինչո՞ւ եք անհանգստանում, նրանք ամերիկացի չեն: Բայց ես անհանգիստ եմ: Վերջին երկու շաբաթում 12 հազարից ավելի մարդ է զոհվել այդ անօդաչուներով հիմար պատերազմում: Ես ուզում եմ վերջ տալ սրան, եթե՝ ոչ, ապա դա չի լինի երրորդ համաշխարհայինը, բայց կսկսվի տնտեսական պատերազմ, որը վատ ավարտ կունենա Ռուսաստանի համար: Ես դա չեմ ցանկանում», - նշել է Թրամփը:
Նախագահ Թրամփի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիթքոֆն այս շաբաթ Նյու Յորքում հանդիպելու է ուկրաինական պատվիրակության հետ, ամերիկացի պաշտոնյան ասել է, որ ռուսների հետ մշտական կապի մեջ է:
Ուկրաինայի արտգործնախարարը եվրոպացի ու ամերիկացի պաշտոնակիցների հետ հեռախոսազրույցում ասել է, որ Կիևը պատրաստ է Մոսկվայի հետ առաջնորդների մակարդակով հանդիպման՝ ցանկացած ձևաչափով ու վայրում, բայց նախ պետք է լուծվի Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքների հարցը. դրանք պետք է ներառեն ռազմական, դիվանագիտական ու իրավական բաղադրիչներ: