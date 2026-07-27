Զելենսկի․ Պուտինը «պատրաստ չէ դադարեցնել պատերազմը․ նա պատրաստվում է մոբիլիզացիայի»

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Sky News-ին տված հարցազրույցում նշել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը «պատրաստ չէ դադարեցնել այս պատերազմը»․ նա պատրաստվում է մոբիլիզացիայի։
Հարցազրույցից հատվածը հրապարակվել է Զելենսկու տելեգրամյան ալիքում։
«Հետախուզական տվյալներ կան, որ նա [Պուտինը] պատրաստվում է մոբիլիզացիայի։ Նա ցանկանում է դա անել սեպտեմբերի 21-ին կայանալիք Պետդումայի ընտրություններից հետո։ Նա ցանկանում է ուժեղացնել մոբիլիզացիան։ Ոչ բացահայտ, որովհետև վախենում է հասարակությունից, բայց դա կանի հոկտեմբերի սկզբին, եթե մենք նրա համար խնդիրներ չստեղծենք լոգիստիկայի, սպառազինության, բենզինի, դիզելային վառելիքի հարցերում, և եթե մեր գործընկերները նրա ագրեսիային համարժեք պատժամիջոցներ չկիրառեն», նշել է նա։
Զելենսկու կարծիքով՝ դա կդառնա «մեծ խնդիր», քանի որ Պուտինը նախատեսում է մոբիլիզացնել «300 հազարից մինչև 500 հազար մարդ»։
Ուկրաինայի նախագահը նաև ընդգծել է իր համոզմունքը, որ Պուտինը կդադարի պատերազմել միայն պարտության դեպքում․ «Մենք փորձել ենք անել այնպես, որ այդ մարտահրավերը զգան նաև ռուսաստանցիները, հակառակ դեպքում նրանք չեն զգա, որ պատերազմն ամենուր է...»։ «Հենց այդ պատճառով մենք սկսեցինք անել ամեն ինչ, որպեսզի պատասխանենք և այս պատերազմը վերադարձնենք Ռուսաստան, որտեղից այն եկել է դեպի մեզ...», - Sky News-ի թղթակից Ստյուարտ Ռեմզիի փոխանցմամբ՝ ասել է նա։
Ավելի վաղ «Վյորստկան» և «Վաժնիե իստորիին», հղում անելով, այդ թվում՝ Ռուսաստանի նախագահի վարչակազմի հետ աշխատող աղբյուրներին, գրել էին, որ Ռուսաստանի իշխանությունները նախատեսում են 2026-ի հոկտեմբերին հայտարարել Ուկրաինայի դեմ պատերազմի համար նոր մոբիլիզացիա, և այդ հարցը քննարկվում է բոլոր մակարդակներում, սակայն Պուտինը դեռևս վերջնական որոշում չի ընդունել։