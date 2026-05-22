Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

«Զանգեզուրի միջանցքի» իրագործումը շարունակվում է». Ադրբեջանցի պաշտոնյա

«Զանգեզուրի միջանցքի» իրագործումը շարունակվում է», հայտարարել է Ջաբրայիլի, Գուբադլիի և Զանգիլանի շրջաններում Ադրբեջանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ՝ Վահիդ Հաջիևը։

«Այս նախագծի իրականացումը ոչ միայն կապահովի Ադրբեջանի հիմնական մասի և Նախիջևանի միջև ուղիղ ցամաքային կապ, այլև կստեղծի միասնական օղակաձև երկաթուղային ցանց՝ տարեկան հավելյալ 15 միլիոն տոննա բեռ տարանցելու հնարավորություն տալով Ադրբեջանին»,- հայտարարել է ադրբեջանցի պաշտոնյան։

Նա նաև հավելել է․ «Մենք ունենք նաև Զանգելանի միջազգային օդանավակայանը, որտեղից արդեն թռիչքներ են իրականացվում, դա, անկասկած, էլ ավելի գրավիչ կդարձնի երկիրը ներդրողների և բիզնեսների համար»։

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

«Զանգեզուրի միջանցքը կարող է գործարկվել մինչև 2030-ը». Թուրքիայի տրանսպորտի նախարար

Ալիևը համոզված է՝ «Զանգեզուրի միջանցքը կբացվի»

Թուրք նախարարի խոսքով՝ Երևանի հետ հարաբերություններում առաջընթացի համար Բաքվի հետ համաձայնությունը պարտադիր է

«Մոտ ապագայում Զանգեզուրի միջանցքը կարևոր դեր է խաղալու». Ալի Ասադով

Հայաստանում կա «Խաղաղության խաչմերուկ», TRIPP-ը, այլ տերմինաբանություն վերաբերելի չէ. Փաշինյան

TRIPP-ը ոչ թե միջանցք է, այլ ճանապարհ. Իրանի դեսպան
XS
SM
MD
LG