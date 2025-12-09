«Մոտ ապագայում Զանգեզուրի միջանցքը կարևոր դեր է խաղալու». Ալի Ասադով

Մոտ ապագայում «Զանգեզուրի միջանցքը» կարևոր դեր կխաղա՝ հաղորդակցության նոր ուղի դառնալով ինչպես «Միջին միջանցքի» այնպես էլ Հյուսիս-Հարավ միջանցքի շրջանակներում, այսօր Ադրբեջանի խորհրդարանում ընթացող բյուջետային քննարկումների ժամանակ հայտարարել է երկրի վարչապետ Ալի Ասադովը։
«Մեր երկիրն ակտիվորեն զարգացնում է միջազգային տրանսպորտային միջանցնքները, ժամանակակից ենթակառույցներ է ստեղծում»,- ասել է ադրբեջանական կառավարության ղեկավարը։
Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը շաբաթ օրը Դոհայի ֆորումի ժամանակ ընդգծել էր, որ Երևանի համար միջանցք տերմիննն անընդունելի է։ Նա նաև վստահություն էր հայտնել, որ TRIPP-ը շատ օգուտներ կբերի ոչ միայն տարածաշրջանին, այլև բիզնեսներին, տարածաշրջանից դուրս գտնվող երկրներին: