Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Հայաստանում կա «Խաղաղութան խաչմերուկ», TRIPP-ը, այլ տերմինաբանություն վերաբերելի չէ. Փաշինյան

Հայաստանում կա «Խաղաղութան խաչմերուկ», և զուգահեռաբար նաև Վաշինգտոնի հռչակագրի ստորագրված արդյունքում կա TRIPP նախագիծը, մնացած ցանկացած այլ տերմինաբանություն վերաբերելի չէ ՀՀ-ին, լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը:

Փաշինյանն այսպես արձագանքել է լրագրողի հարցին, թե ինչպե՞ս կմենաբանի Թուրքիայի ԱԳ նախարարի հայտարարությունները և «Զանգեզուրի միջանցք» տերմինի կիրառությունը:

«Այն տերմինաբանությունը, որը մենք չեն ընդունել, սահմանել կամ համաձայնել, չի կարող վերաբերելի լինել ՀՀ-ին: Եթե որևէ մեկը այլ տրամաբանութամբ է գործածում, դա վերաբերելի չէ ՀՀ-ին», - հավելել է Փաշինյանը:

Հայաստանն ու Ադրբեջանն այժմ քննարկում են «Զանգեզուրի միջանցքի» հարցը, երբ դա ու Հայաստանի Սահմանադրության հետ կապված խնդիրները լուծվեն, ու խաղաղության պայմանագիրը վերջնականապես ստորագրվի, Անկարան կբացի Հայաստանի հետ սահմանը, հայտարարել էր արտգործնախարար Ֆիդանը:


Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG