Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Վրացական շուկա են մուտք գործել հայկական գյուղմթերքով բեռնված առաջին խմբաքանակները. ՀՀ դեսպանություն

Ավելացրեք մեզ Google-ում
Հայաստանյան գյուղմթերք, արխիվ
Հայաստանյան գյուղմթերք, արխիվ

Հայկական գյուղատնտեսական արտադրանքի արտահանումը դեպի Վրաստան շարունակում է ընդլայնվել, մասնավորապես՝ հուլիսի 27-ին, 29-ին և 30-ին վրացական շուկա են մուտք գործել հայկական գյուղմթերքով բեռնված առաջին խմբաքանակները, նախատեսվում է մատակարարումների ծավալների հետագա աճ։ Այս մասին հաղորդում է Վրաստանում Հայաստանի դեսպանությունը` չմանրամասնելով, թե ինչ գյուղմթերքի մասին է խոսքը:

«Հաջողությամբ ավարտվել են բանակցությունները հայկական ձկնարտադրանքի՝ վրացական շուկայում իրացման հարցում։ Հայկական բարձրորակ ձկնարտադրանքն ևս հասանելի կլինի Վրաստանի սպառողներին», - ասված է դեսպանության ֆեյսբուքյան էջում հրապարակված հաղորդագրությունում:

Թբիլիսիում Հայաստանի դիվանագիտական առաքելությունը վստահեցնում է, որ շարունակելու է հետևողական աշխատանքը՝ ուղղված հայ-վրացական առևտրատնտեսական համագործակցության ընդլայնմանը և հայաստանյան արտադրողների համար վրացական շուկայում նոր հնարավորությունների ստեղծմանը։

Այս տարվա ապրիլի վերջից Ռուսաստանը Հայաստանի նկատմամբ տնտեսական սահմանափակումների լայնածավալ փուլ սկսեց՝ է՛լ ավելի ընդլայնելով դրանք մայիս-հունիս ամիսներին։ Սահմանափակումներ կամ արգելքներ կիրառվեցին հայկական հանքային ջրի, ալկոհոլային խմիչքների, ծաղիկների, ձկնամթերքի, մի շարք գյուղատնտեսական ապրանքների՝ մրգերի, բանջարեղենի և հատապտուղների, իսկ բոլորովին վերջերս էլ՝ կաթնամթերքի ներմուծման նկատմամբ:

Հայաստանն այդ ապրանքների իրացման այլընտրանքային շուկաներ է փնտրում:



ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

«Ոչ թե ճգնաժամ է, այլ հնարավորություն». Փաշինյանն անդրադարձավ ռուսական շուկայի սահմանափակումներին

«Եթե այս հարցն արագ չլուծվի, դա կլինի ԵԱՏՄ-ի վերջի սկիզբը». Երևան-Մոսկվա հարաբերությունները ավելի են սրվում

Կաթնամթերք արտադրողների համար «եվրոպական շուկա մտնելն ավելի բարդ է»

«Ռոսսելխոզնադզոր»-ը կասեցրել է Բելառուսի տարածքով հայկական վարդերի ներմուծումը

«Ռոսսելխոզնադզոր»-ն արգելել է հայկական կաթնամթերքի մուտքը ՌԴ. ՍԱՏՄ-ն հակադարձում է՝ այն անվտանգ է

Ֆերմերները դժգոհում են՝ չեն կարողանում իրացնել լոլիկը

ԵՄ շուկան հասանելի է դառնում հայկական ձկան համար. ձկնաբույծները տարակարծիք են

Կառավարությունը հաստատեց ԵՄ ձկան արտահանման կարգը, փոխվարչապետը դիտարկումներ ուներ

Վրաստանում՝ Եվրոպա գնացող կոնյակի որակի ստուգումներ, Հայաստանում՝ արտահանման նոր կանոններ



XS
SM
MD
LG