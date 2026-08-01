Վրացական շուկա են մուտք գործել հայկական գյուղմթերքով բեռնված առաջին խմբաքանակները. ՀՀ դեսպանություն

Հայկական գյուղատնտեսական արտադրանքի արտահանումը դեպի Վրաստան շարունակում է ընդլայնվել, մասնավորապես՝ հուլիսի 27-ին, 29-ին և 30-ին վրացական շուկա են մուտք գործել հայկական գյուղմթերքով բեռնված առաջին խմբաքանակները, նախատեսվում է մատակարարումների ծավալների հետագա աճ։ Այս մասին հաղորդում է Վրաստանում Հայաստանի դեսպանությունը` չմանրամասնելով, թե ինչ գյուղմթերքի մասին է խոսքը:
«Հաջողությամբ ավարտվել են բանակցությունները հայկական ձկնարտադրանքի՝ վրացական շուկայում իրացման հարցում։ Հայկական բարձրորակ ձկնարտադրանքն ևս հասանելի կլինի Վրաստանի սպառողներին», - ասված է դեսպանության ֆեյսբուքյան էջում հրապարակված հաղորդագրությունում:
Թբիլիսիում Հայաստանի դիվանագիտական առաքելությունը վստահեցնում է, որ շարունակելու է հետևողական աշխատանքը՝ ուղղված հայ-վրացական առևտրատնտեսական համագործակցության ընդլայնմանը և հայաստանյան արտադրողների համար վրացական շուկայում նոր հնարավորությունների ստեղծմանը։
Այս տարվա ապրիլի վերջից Ռուսաստանը Հայաստանի նկատմամբ տնտեսական սահմանափակումների լայնածավալ փուլ սկսեց՝ է՛լ ավելի ընդլայնելով դրանք մայիս-հունիս ամիսներին։ Սահմանափակումներ կամ արգելքներ կիրառվեցին հայկական հանքային ջրի, ալկոհոլային խմիչքների, ծաղիկների, ձկնամթերքի, մի շարք գյուղատնտեսական ապրանքների՝ մրգերի, բանջարեղենի և հատապտուղների, իսկ բոլորովին վերջերս էլ՝ կաթնամթերքի ներմուծման նկատմամբ:
Հայաստանն այդ ապրանքների իրացման այլընտրանքային շուկաներ է փնտրում:
«Եթե այս հարցն արագ չլուծվի, դա կլինի ԵԱՏՄ-ի վերջի սկիզբը». Երևան-Մոսկվա հարաբերությունները ավելի են սրվում