Հայաստան են ժամանում Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի մասնակիցները

Հայաստան են ժամանում Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովի մասնակիցները:
Հայաստան է ժամանել Անդորրայի վարչապետ Խավիեր Էսպոտ Զամորան: Նրան դիմավորել է ՀՀ փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանը:
Վաղը երեկոյան նախատեսված է պաշտոնական ընթրիք երկրների ղեկավարների մասնակցությամբ: Գագաթնաժողովը երկուշաբթի է՝ Մարզահամերգային համալիրում:
Գագաթնաժողովին մասնակցելուց բացի Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը նաև պաշտոնական այց կկատարի Հայաստան: Երեքշաբթի երևանյան բանակցություններից հետո Մակրոնն ու Փաշինյանը կմեկնեն Գյումրի, որտեղ հայ-ֆրանսիական բացօթյա մեծ համերգ է նախատեսված:
