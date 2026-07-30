Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ծառուկյանին տեղափոխել են Տնտեսական հանցագործությունների և մաքսանենգությունների քննության վարչություն

Ավելացրեք մեզ Google-ում
ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին տեղափոխում են Քննչական, հուլիս, 2026թ.
ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին տեղափոխում են Քննչական, հուլիս, 2026թ.

«Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին կալանավայրից տեղափոխել են Տնտեսական հանցագործությունների և մաքսանենգությունների քննության գլխավոր վարչություն, «Ազատությանը» փոխանցեցին Քննչական կոմիտեից:

Կատարվում են քննչական գործողություններ, հայտնեցին Քննչականից:

Գագիկ Ծառուկյանը հուլիսի 7-ին կալանավորվեց առանձնապես խոշոր չափերով խարդախություն և փողերի լվացում կատարելու մեղադրանքներով: Օրերս ԲՀԿ առաջնորդի նկատմամբ նոր հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել՝ հարկերից խուսափելու հոդվածով:

Մեծահարուստ գործարարի ղեկավարած ԲՀԿ-ում «քաղաքական» են որակում գործընթացը:

XS
SM
MD
LG