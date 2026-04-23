TRIPP-ի հատվածում երկաթուղին կառավարելու է «TRIPP» ընկերությունը

TRIPP-ի հատվածում երկաթուղին կառավարելու է «TRIPP» ընկերությունը, այսօրվա ճեպազրույցին հայտնեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը՝ ի պատասխան «Ազատության» հարցի:

«Այդտեղ ընդհանրապես երկրորդ կարծիք չկա»,-ասաց նա։

Նա նշեց, որ այդ հատվածը միանալու է Հայաստանի ընդհանուր երկաթուղային ցանցի հետ:

«Ես մեր դիրքորոշման մասին ասել եմ, և մեր դիրքորոշումը մնալու է դա», - ասաց Փաշինյանը:

Վարչապետ Փաշինյանը ապրիլի 1-ին Մոսկվա մեկնելուց առաջ հրապարակային հայտարարել էր՝ հայկական երկաթուղու ռուսական կառավարման պատճառով տարածաշրջանային ապաշրջափակման ընդհանուր համատեքստում Հայաստանը կորցնում է մրցակցային առավելությունը: Փաշինյան-Պուտին մոսկովյան վերջին լարված խոսակցությունից հետո Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը չէր թաքցրել՝ երկաթուղու հարցով համաձայնություն Ռուսաստանում ձեռք չի բերվել:

Փաշինյանն այսօր ասաց, որ այդ հարցում նորություն չկա, կա աշխատանք:

ՌԴ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարի տեղակալը երեկ ասել է, որ Երևանի կողմից «Հարավկովկասյան երկաթուղու» կառավարումը զիջման հանձնելու անհրաժեշտության մասին հայտարարությունները տարօրինակ են:

