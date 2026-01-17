Մատչելիության հղումներ

Թրամփը վստահեցնում է՝ առանց կողմնակի ազդեցության է որոշել հարվածներ չհասցնել Իրանին

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Սպիտակ տնից մեկնում է Ֆլորիդա, Վաշինգտոն, 16-ը հունվարի, 2026թ.
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը վստահեցրել է, թե առանց կողմնակի ազդեցության է որոշել ռազմական հարվածներ չհասցնել Իրանին՝ հիմք ընդունելով փաստը, որ Թեհրանը չեղարկել է սպասվող մահապատիժները:

«Ոչ ոք չի համոզել ինձ, ես ինքս ինձ եմ համոզել», - ասել է Սպիտակ տան ղեկավարը, երբ լրագրողները նրան հարցրել են, թե արդյոք արաբ և իսրայելցի պաշտոնյաներն են համոզել իրեն ետ կանգնել, - «Անցած օրը 800 մահապատիժ էր նախատեսված, ոչ ոքի չկախեցին: Չեղարկեցին կախաղան հանելը: Դա մեծ ազդեցություն ունեցավ»:

Ավելի վաղ Դոնալդ Թրամփն ասել էր, թե ԱՄՆ-ը «կազմ ու պատրաստ է» գործողությունների դիմելու, եթե Իրանի ուժայինները սպանեն ցուցարարներին: Դրանից հետո էլ զգուշացրել էր՝ «շատ հուժկու քայլերի կդիմեն», եթե Իրանում կախեն ցուցարարներին:

Միացյալ Նահանգների այս մեկնաբանությունից առաջ ամերիկյան լրատվամիջոցները, հղում անելով տարածաշրջանային աղբյուրներին, գրել էին, որ վերջին օրերին Կատարը, Սաուդյան Արաբիան, Օմանը և Եգիպտոսը կոչ են արել Թրամփի վարչակազմին չհարձակվել Իրանի վրա՝ զգուշացնելով, որ ռազմական գործողությունները կարող են հանգեցնել ավելի լայն տարածաշրջանային հակամարտության: Ըստ նույն աղբյուրների՝ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն Թրամփի հետ հունվարի 15-ին կայացած հեռախոսազրույցում խնդրել էր նրան հետաձգել հնարավոր հարվածները, որպեսզի Իսրայելը կարողանա պատրաստվել Իրանի հնարավոր հակահարվածին:

Իրավապաշտպանների տվյալներով՝ Իրանում զոհերի թիվն անցել է 3.4 հազարը

ԱՄՆ-ն ՄԱԿ-ին հայտնել է բոլոր հնարավոր տարբերակների մասին, Իրանը՝ զգուշացրել՝ կպատասխանի ցանկացած ագրեսիայի

Թրամփ. «Ինձ ասել են, որ Իրանում սպանությունները դադարեցվել են, մահապատիժների ծրագիր չկա»

Քարաջում ցույցի ժամանակ ձերբակալված տղամարդը մահապատժի չի ենթարկվի. իրանական ԶԼՄ-ներ

«Իրանը մարդկանց կախաղան հանելու որևէ ծրագիր չունի». Արաղչի

Թուրքիան դեմ է Իրանի դեմ ռազմական գործողություններին

Իրանը զգուշացրել է ԱՄՆ տարածաշրջանային դաշնակիցներին հնարավոր հարվածների մասին

Թրամփը հայտարարում է, որ Թեհրանը ցանկանում է բանակցել. ինչ իրավիճակ է Իրանում


