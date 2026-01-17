Թրամփը վստահեցնում է՝ առանց կողմնակի ազդեցության է որոշել հարվածներ չհասցնել Իրանին

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը վստահեցրել է, թե առանց կողմնակի ազդեցության է որոշել ռազմական հարվածներ չհասցնել Իրանին՝ հիմք ընդունելով փաստը, որ Թեհրանը չեղարկել է սպասվող մահապատիժները:
«Ոչ ոք չի համոզել ինձ, ես ինքս ինձ եմ համոզել», - ասել է Սպիտակ տան ղեկավարը, երբ լրագրողները նրան հարցրել են, թե արդյոք արաբ և իսրայելցի պաշտոնյաներն են համոզել իրեն ետ կանգնել, - «Անցած օրը 800 մահապատիժ էր նախատեսված, ոչ ոքի չկախեցին: Չեղարկեցին կախաղան հանելը: Դա մեծ ազդեցություն ունեցավ»:
Ավելի վաղ Դոնալդ Թրամփն ասել էր, թե ԱՄՆ-ը «կազմ ու պատրաստ է» գործողությունների դիմելու, եթե Իրանի ուժայինները սպանեն ցուցարարներին: Դրանից հետո էլ զգուշացրել էր՝ «շատ հուժկու քայլերի կդիմեն», եթե Իրանում կախեն ցուցարարներին:
Միացյալ Նահանգների այս մեկնաբանությունից առաջ ամերիկյան լրատվամիջոցները, հղում անելով տարածաշրջանային աղբյուրներին, գրել էին, որ վերջին օրերին Կատարը, Սաուդյան Արաբիան, Օմանը և Եգիպտոսը կոչ են արել Թրամփի վարչակազմին չհարձակվել Իրանի վրա՝ զգուշացնելով, որ ռազմական գործողությունները կարող են հանգեցնել ավելի լայն տարածաշրջանային հակամարտության: Ըստ նույն աղբյուրների՝ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն Թրամփի հետ հունվարի 15-ին կայացած հեռախոսազրույցում խնդրել էր նրան հետաձգել հնարավոր հարվածները, որպեսզի Իսրայելը կարողանա պատրաստվել Իրանի հնարավոր հակահարվածին: