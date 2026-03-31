Թրամփը պատրա՞ստ է դադարեցնել պատերազմը՝ առանց Հորմուզի նեղուցը բացելու. Ռուբիոն բացառում է

Դոնալդ Թրամփն իր օգնականներին ասել է, թե պատրաստ է դադարեցնել Իրանի դեմ պատերազմը, նույնիսկ եթե Հորմուզի նեղուցը մեծ մասամբ փակ մնա, հաղորդում է Wall Street Journal-ը՝ հղում անելով ամերիկացի պաշտոնյաներին։
Չնայած ԱՄՆ-ն հավելյալ զորք է ուղարկում Մերձավոր Արևելք, ըստ թերթի՝ ԱՄՆ վարչակազմը գնահատել է, որ ծովային կարևորագույն այս անցուղին ուժով բացելու հետևանքով հակամարտությունն ավելի երկար կտևի, քան Թրամփի նշած վեցշաբաթյա ժամկետը:
Փոխարենը, ըստ թերթի, ԱՄՆ նախագահը մտադիր է բավարարվել նրանով, որ լրջորեն վնասել են Իրանի միջուկային ծրագիրը, նավատորմն ու հրթիռային կարողությունները, և շարունակել դիվանագիտական ճնշումը Թեհրանի վրա, որպեսզի վերաբացի նեղուցը, որտեղով անցնում է աշխարհում սպառվող նավթի մոտ 20%-ը:
Մինչդեռ ԱՄՆ պետքարտուղարը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն թույլ չի տա, որ Իրանն ինքնիշխանություն ունենա Հորմուզի նեղուցի նկատմամբ, քանզի դա վտանգավոր նախադեպ է կստեղծի: Al Jazeera-ին տված հարցազրույցում Մարկո Ռուբիոն զգուշացրել է՝ նեղուցը կբացվի՝ անկախ ամեն ինչից:
«Երբ այս գործողությունն ավարտվի, նեղուցը կբացվի այսպես, թե այնպես: Այն կբացվի, քանզի Իրանը կհամաձայնի պահպանել միջազգային իրավունքը և չարգելափակել առևտրային ջրային ուղին, կամ աշխարհի և տարածաշրջանի երկրների կոալիցիան՝ ԱՄՆ-ի մասնակցությամբ, կապահովի, որ այն բացվի»,- հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։
Ու մինչ Վաշինգտոնից հակասական ազդակներ են հնչում, Իրանն առաջ է քաշում Հորմուզի նեղուցի վերահսկողությունը խստացնելու ծրագիր, որը հաստատել է Խորհրդարանի ազգային անվտանգության հանձնաժողովը: Այն նկարագրում է, թե ինչպես է Թեհրանը կառավարելու նեղուցը՝ նավերի համար անցման վճարներից մինչև Իսրայելին և ԱՄՆ-ին պատկանող նավերի լիակատար արգելք:
Նեթանյահուն հրաժարվել է ասել՝ երբ կավարտվի պատերազմը
Պատերազմի 32-րդ օրը Իսրայելի վարչապետը հրաժարվել է ասել, թե երբ կավարտեն իրենց նպատակների իրականացումն Իրանում: Newsmax-ին տված հարցազրույցում Բենյամին Նեթանյահուն նշել է, որ հասել են դրանց կեսից ավելիին՝ սպանել են կարևոր ֆիգուրների, ոչնչացրել են Իրանի հրթիռային կարողությունների մեծ մասը, ցենտրիֆուգները, ուրանի հարստացման մատակարարման ուղիները: Սակայն դեռ անելիք կա:
«Նրանք դեռ ունեն հարստացված ուրանի պաշար, և դա է նախագահ Թրամփի պահանջների կիզակետում։ Նա ասում է՝ հանեք այն երկրից։ Տվեք մեզ կամ գուցե ՄԱԳԱՏԷ-ին, բայց հանեք այն Իրանից։ Եվ հենց դրա վրա է կենտրոնացած այս բանակցությունների մեծ մասը»,- ասել է Իսրայելի վարչապետը:
Թեև դեռ անորոշ է, թե որքան կշարունակվի պատերազմը, ամերիկա-իսրայելական ուժերը շարունակել են հարվածներն Իրանին, այդ թվում՝ Թեհրանին, որտեղ մի քանի թաղամասեր ժամանակավորապես հոսանքազրկվել են: Սպահանում բունկերներ ճեղքող ռումբեր են կիրառվել: Իսրայելը նաև շարունակել է հարվածները Լիբանանում, որտեղ իսրայելցի չորս զինվոր և ՄԱԿ-ի երեք խաղաղապահ է սպանվել:
Իրանն իր հերթին պատասխան հարվածներ է հասցրել Իսրայելին, նաև շարունակել հարվածները ամերիկյան բազաներին Պարսից ծոցի երկրներում: Քուվեյթը հայտարարել է, որ Դուբայի մոտ իրանական անօդաչուն հարվածել է իր ամենամեծ լցանավերից մեկին: Անձնակազմը չի տուժել, նավթի արտահոսք չկա: Արաբական ծոցում էլ Իրանը հարվածել է իսրայելական բեռնատար նավի:
Իրանի արտգործնախարարը Սաուդյան Արաբիային կոչ է արել «դուրս հանել ամերիկյան զորքերին», քանզի դրանք երկիրը թիրախ են դարձնում Իրանի համար: Աբբաս Արաղչին շեշտել է՝ Սաուդյան Արաբիան «եղբայրական պետություն» է Իրանի համար, իսկ Թեհրանի գործողություններն ուղղված են միայն «թշնամի ագրեսորների դեմ»։
Տնտեսական հետևանքները
Մերձավոր Արևելքում ընթացող պատերազմը շարունակում է ցնցել համաշխարհային տնտեսությունը: Նավթը 115 դոլարից ավելի է վաճառում, իսկ ԱՄՆ-ում գինն անցել է 100 դոլարը՝ ամենաբարձրը 2022-ից ի վեր:
Ծոցի երկրներում ալյումինի երկու խոշոր արտադրողներին շաբաթավերջին հասցված հարվածներից հետո այս մետաղի գինը հասել է 3400 դոլարի և մոտեցել վերջին չորս տարվա ամենաբարձր ցուցանիշին։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամը զգուշացրել է, որ պատերազմը ծանր բեռ է համաշխարհային տնտեսության համար և կարող է երկարաժամկետ հետևանքներ ունենալ միջազգային առևտրի, էներգետիկ և ֆինանսական շուկաների և մատակարարման շղթաների անխափան գործունեության վրա։
Մոտավոր հաշվարկներով նավթի և գազի գնաճը պատերազմի առաջին ամսում աշխարհում սպառողներին ու բիզնեսներին հավելյալ 111 միլիարդ դոլար է արժեցել: Դուբայի և Աբու Դաբիի ֆոնդային շուկաները մոտ 120 մլրդ դոլար են կորցրել պատերազմի հետևանքով: