Նեթանյահուն հրաժարվել է ասել, երբ կավարտվի պատերազմը

Պատերազմի 32-րդ օրը Իսրայելի վարչապետը հրաժարվել է ասել, թե երբ կավարտեն պատերազմում իրենց նպատակների իրականացումը:
Newsmax-ին տված հարցազրույցում Բենյամին Նեթանյահուն նշել է, որ իրականացրել են նպատակների կեսը՝ ոչնչացրել են զենքի արտադրության գործարանների մեծ մասն ու միջուկային ողջ ծրագիրը, սպանել Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հարզարավոր անդամների:
Նեթանյահուն կրկնել է, թե իրենց նպատակը ռեժիմի փոփոխությունը չէ, սակայն վստահություն է հայտնել, որ իսլամական հանրապետությունը «կփլուզվի ներսից»։