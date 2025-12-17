Թրամփը կարգադրել է արգելափակել պատժամիջոցների տակ գտնվող նավթային նավերի մուտքը Վենեսուելա

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կարգադրել է շրջափակել բոլոր՝ պատժամիջոցների տակ գտնվող նավթային լցանավերը, որոնք փորձում են մուտք գործել Վենեսուելա և դուրս գալ այնտեղից: Սա Նիկոլաս Մադուրոյի կառավարության վրա ճնշումն ուժեղացնելու Վաշինգտոնի հերթական քայլն է:
Դեռևս պարզ չէ, թե ինչպես Թրամփը կվարվի պատժամիջոցների տակ գտնվող նավերի հետ, և արդյոք նա կդիմի առափնյա պահպանությանը՝ խնդրելով արգելափակել նավերը, ինչպես դա արեց անցյալ շաբաթ: Վարչակազմը տարածաշրջան է տեղափոխել հազարավոր զինծառայողներ և գրեթե մեկ տասնյակ ռազմանավ, ներառյալ ավիակիրը:
«Մեր ակտիվների գողության և շատ այլ պատճառներով, ներառյալ ահաբեկչությունը, թմրանյութերի մաքսանենգությունը և մարդկանց առևտուրը, Վենեսուելայի ռեժիմը հայտարարվել է օտարերկրյա ահաբեկչական կազմակերպություն», - գրել է Թրամփը Truth սոցիալական ցանցում:
Վենեսուելայի իշխանությունները հերքում են Թրամփի մեղադրանքները: