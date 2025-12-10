Մարիա Կորինա Մաչադոյի փոխարեն Խաղաղության Նոբելյան մրցանակը ստացավ նրա դուստրը

Վենեսուելայի ընդդիմության առաջնորդ Մարիա Կորինա Մաչադոյի դուստրն այսօր Օսլոյում նրա փոխարեն ստացել է Խաղաղության Նոբելյան մրցանակը, որը շնորհվել է հանուն ժողովրդավարության ու մարդու իրավունքների տևական պայքարի համար։
Մրցանակաբաշխությանը հղած ուղերձում Մաչադոն հորդորել է համախոհներին չհանձնվել, նրա դուստրն էլ պնդել է, որ մայրը «շատ շուտով» կվերադառնա հայրենիք։ «Նա ցանկանում է ապրել ազատ Վենեսուելայում և երբեք չի հրաժարվի այդ նպատակից», - ասել է Անա Կորինա Սոսա Մաչադոն։
Նոբելյան մրցանակի այս տարվա դափնեկիրը տարիներ ի վեր պայքարել է Վենեսուելայի սոցիալիստ առաջնորդ Նիկոլաս Մադուրոյի դեմ, փորձել առաջադրվել 2023-ի նախագահական ընտրություններում։ Իշխանությունները, սակայն, նրան 15 տարով զրկել են ընտրություններում առաջադրվելու իրավունքից՝ իշխանազավթման ու բռնության կոչերի մեղադրանքով։