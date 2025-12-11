ԱՄՆ-ը Վենեսուելայի ափերի մոտ բռնագրավել է պատժամիջոցների տակ գտնվող նավթատար. Թրամփ

ԱՄՆ-ն Վենեսուելայի ափերի մոտ բռնագրավել է պատժամիջոցների տակ գտնվող նավթատար, Reuters-ի փոխանցմամբ՝ հայտարարել է նախագահ Դոնալդ Թրամփը:
«Մենք բռնագրավեցինք Վենեսուելայի ափերին գտնվող նավթատար, մեծ, շատ մեծ, իրականում ամենամեծը, և այլ բաներ են կատարվում», - ասել է Թրամփը։
Հարցին, թե ինչ կլինի նավթի հետ, ԱՄՆ նախագահը պատասխանել է. «Կարծում եմ՝ մենք այն պահելու ենք»։
Ի պատասխան՝ Վենեսուելայի կառավարությունը ԱՄՆ-ին մեղադրել է «բացահայտ գողության» մեջ և նավի բռնագրավումը որակել որպես «միջազգային ծովահենություն»։