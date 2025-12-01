Թրամփը հաստատել է, որ հեռախոսազրույց է ունեցել Մադուրոյի հետ

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հաստատել է, որ զրուցել է Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյի հետ, սակայն մանրամասներ չի հայտնել, թե ինչ են քննարկել երկու առաջնորդները:
New York Times-ն էր ավելի վաղ գրել, որ Թրամփը հեռախոսազրույց է ունեցել Մադուրոյի հետ և քննարկել նրանց միջև հնարավոր հանդիպումը Միացյալ Նահանգներում:
Հեռախոսազանգի մասին լուրը հայտնի է դարձել Կարակասի նկատմամբ Թրամփի ռազմատենչ հռետորաբանության ֆոնին:
Թրամփի վարչակազմը քննադատում է, իրենց իսկ բնորոշմամբ, Մադուրոյի դերը անօրինական թմրանյութերի մատակարարման մեջ: Վենեսուելայի նախագահը հերքում է թմրանյութերի ապօրինի վաճառքի հետ որևէ կապ: