Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Սպարտակ Ղուկասյանը ձերբակալվել է

Վարդան և Սպարտակ Ղուկասյաններ, արխիվ
Վարդան և Սպարտակ Ղուկասյաններ, արխիվ

Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի որդին՝ Սպարտակ Ղուկասյանը ձերբակալվել է:

Սպարտակ Ղուկասյանը սեպտեմբերի 12-ից տնային կալանքի տակ է՝ հարկադրանքի եղանակով շորթման մեղադրանքով:

Փաստաբանը դեռ մանրամասներ չի հայտնում ձերբակալման հանգամանքների մասին:

Քննչական կոմիտեից փոխանցմամբ՝ նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում մեկ անձի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում՝ Քրեական օրենսգրքի 297-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին և 3-րդ կետերով՝ «մի խումբ անձանց կողմից տեղեկատվական կամ հաղորդակցական տեխնոլոգիաներն օգտագործելով կատարված խուլիգանությունը»:

Լրատվամիջոցների տեղեկություններով էլ՝ Սպարտակ Ղուկասյանը ձերբակալվել է երկու օր առաջ իր գործով դատական նիստից հետո հնչեցրած արտահայտության համար, նրան Շիրակի մարզի քննչական բաժնի շենքի մոտից դիմակավորված ոստիկանները տարել են անհայտ ուղղությամբ:


ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Սպարտակ Ղուկասյանի վարույթն, ըստ պաշտպանի, ավելի շատ ուղղված է Վարդան Ղուկասյանի դեմ

Փաստաբանական թիմը կասկածներ ունի, թե Սպարտակ Ղուկասյանին պատրաստվում են կալանավորել

Վարդան Ղուկասյանն ու որդին հայտարարում են՝ չեն վախենում

Վարդան Ղուկասյանի որդին կմնա տնային կալանքի տակ, փաստաբանը մանրամասներ է հայտնում քրգործից

Սպարտակ Ղուկասյանի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել տնային կալանքը

Ձերբակալվել է Գյումրիի քաղաքապետի որդին. Վարդան Ղուկասյանն իր վարկածն ունի

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG