Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի որդին՝ Սպարտակ Ղուկասյանը ձերբակալվել է:
Սպարտակ Ղուկասյանը սեպտեմբերի 12-ից տնային կալանքի տակ է՝ հարկադրանքի եղանակով շորթման մեղադրանքով:
Փաստաբանը դեռ մանրամասներ չի հայտնում ձերբակալման հանգամանքների մասին:
Քննչական կոմիտեից փոխանցմամբ՝ նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում մեկ անձի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում՝ Քրեական օրենսգրքի 297-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին և 3-րդ կետերով՝ «մի խումբ անձանց կողմից տեղեկատվական կամ հաղորդակցական տեխնոլոգիաներն օգտագործելով կատարված խուլիգանությունը»:
Լրատվամիջոցների տեղեկություններով էլ՝ Սպարտակ Ղուկասյանը ձերբակալվել է երկու օր առաջ իր գործով դատական նիստից հետո հնչեցրած արտահայտության համար, նրան Շիրակի մարզի քննչական բաժնի շենքի մոտից դիմակավորված ոստիկանները տարել են անհայտ ուղղությամբ: