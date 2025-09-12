Վարդան Ղուկասյանի որդին կմնա տնային կալանքի տակ, փաստաբանը մանրամասներ է հայտնում քրգործից

Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը երեկ վստահ էր, որ որդուն կկալանավորեն ու բանտ կտանեն, բայց դատարանը 2 ամսով տնային կալանքի ուղարկեց Սպարտակ Ղուկասյանին: Այդուհանդերձ, գործը քննող քննիչը երկու ամսով կալանավորելու միջնորդություն էր ներկայացրել:
Սպարտակ Ղուկասյանն, ըստ քննչական մարմնի, հարկադրանքի եղանակով շորթում է կատարել: Փաստաբան Արամայիս Հայրապետյանն ասում է՝ այս քրեական վարույթով առհասարակ որևէ խափանման միջոցի հիմք չկա, և պաշտպանական կողմը դատարանում այդ դիրքորոշումն է հայտնել։ «Այս քրեական վարույթով որևէ խափանման միջոցի հիմք չկա, առավելևս այնպիսի խափանման միջոցի, որ պետք է դատարանում քննարկության առարկա լինի. այսինքն՝ թե՛ տնային կալանք, թե՛ վարչական հսկողություն», - «Ազատության» հետ զրույցում ասաց Սպարտակ Ղուկասյանի փաստաբան Արամայիս Հայրապետյանը։
Քրեական վարույթը հարուցվել է քաղաքապետարանի աշխատակցի հաղորդման հիման վրա
Փաստաբանը որոշ մանրամասներ ներկայացրեց, թե ինչ հանցանք են վերագրում իր պաշտպանյալին: Անցած տարի ապրիլին է հարուցվել քրեական վարույթը՝ քաղաքապետարանի կոմունալ բաժնի աշխատակցի հաղորդման հիման վրա:
«Մոտ տարի ու կես առաջ ինչ-որ տեղեկություն է եղել, որ իբր քանդված սալահատակները հողախառը, բետոնախառը լցվել է մեքենան և տարվել, լցվել է ինչ-որ տարածք, որը կրկին համայնքապատկան տարածք է։ Այս եղելությունը նախաքննական մարմինը փորձում է ներկայացնել, թե իբր Սպարտակ Ղուկասյանի ասելով տարվել, լցվել է իրենց պատկանող տարածքում», - մանրամասնում է փաստաբանը։
Շորթմանը հարակադրելն ինչպե՞ս է հիմնավորել նախաքննական մարմինը. «Հիմա շորթումը հարկադրանք է որևէ եղանակով անձին հարկադրել. ո՛չ անձին մատով կպել է... շորթման համար հարկադրանք է պետք։ Քննիչն ի՞նչ է ասում՝ քանի որ ինքը Սպարտակ Ղուկասյանն է, հեղինակությունը հերիք է, որ անձը վախենա ու հարկադրվի ինչ-որ բան անելու», - ասում է փաստաբան Արամայիս Հայրապետյանը։
Տնային կալանքի որոշումն ստանալուց հետո, ըստ ամենայնի, այն կբողոքարկեն: Զուգահեռ, երեկ մինչ Սպարտակ Ղուակսյանը Քննչականում էր, նրա աջակիցները հավաքվել էին կառույցի մոտ:
Երեկոյան քննչական մամինը հաղորդագրություն տարածեց, թե խուլիգանության ու բռնություն կիրառելու հատկանիշներով քրեկան վարույթ է հարուցվել: Բռնության ենթարկվածն, ըստ Քննչականի, ոստիկան է եղել. ակցիայի մասնակից մի կին նրան անձրևանոցով հարվածել է, վերջինս ցավ է զգացել: Այս վարույթով դեռ ձերբակալվածներ չկան: