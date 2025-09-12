Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Սպարտակ Ղուկասյանի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել տնային կալանքը

Վարդան և Սպարտակ Ղուկասյաններ, արխիվ
Վարդան և Սպարտակ Ղուկասյաններ, արխիվ

Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի որդու՝ Սպարտակ Ղուկասյանի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել տնային կալանքը, թեպետ քննիչը դատարան երկու ամսով կալանավորելու միջնորդություն էր ներկայացրել։ Այս մասին «Ազատությանը» հայտնեցին Քննչական կոմիտեից:

Սպարտակ Ղուկասյանը երեկ առավոտյան է ձերբակալվել, նրան մեղադրանք է առաջադրվել հարկադրանքի եղանակով շորթման համար:

Նույն օրը հրավիրած ասուլիսի ժամանակ Վարդան Ղուկասյանը պնդեց, որ քրեական վարույթի մասին նոր են իմացել, չգիտի՝ քննիչները ումից ինչ շորթելու համար են կասկածում որդուն:



Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG