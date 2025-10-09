Փաստաբանական թիմը կասկածներ ունի, թե Սպարտակ Ղուկասյանին պատրաստվում են կալանավորել

Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի որդին` Սպարտակ Ղուկասյանը մոտ մեկ ամիս է տնային կալանքի տակ է՝ շորթման հարկադրելու մեղադրանքով: Կրտսեր Ղուկասյանի փաստաբանական թիմը կասկածներ ունի, որ իրենց պաշտպանյալին կալանավորելու հիմքեր են նախապատրաստվում՝ խափանման միջոցի պայմանների ենթադրյալ խախտման համար: Այնինչ, նրանց պնդմամբ, Սպարտակ Ղուկասյանը տնային կալանքը չի խախտել.
«Սպարտակ Ղուկասյանը երբևէ չի խախտել իր նկատմամբ կիրառված՝ «տնային կալանք» խափանման միջոցի պայմանները։ Ավելին՝ ՀՀ պրոբացիայի ծառայության կողմից ևս արձանագրվել է, որ Սպարտակ Ղուկասյանի վարքագծի հսկողության համար կիրառվող էլեկտրոնային սարքերը ունեն խնդիր, մասնավորապես՝ վերջինիս բնակության հասցեում՝ որոշակի հատվածներում, առաջանում է կապի կորուստ։ Հենց այս հանգամանքն էլ, հավանաբար, փորձ կարվի ներկայացնել որպես խափանման միջոցի խախտման հիմնավորում»:
Փաստաբանների համար նաև իրավապահների գործելաոճն է անընդունելի, երբ վաղ առավոտյան Ղուկասյանի՝ տանը գտնվելու հանգամանքը ստուգելու համար այցելում են տուն. - «Որպես ճնշման միջոց, որդեգրվել է նաև այնպիսի անընդունելի վարքագիծ, ինչպիսին հանդիսանում է ոստիկանության կողմից առավոտյան վաղ ժամերին, առերևույթ կեղծ հիմքերով, Սպարտակ Ղուկասյանի ընտանիքին անհանգստացնելը, տուն ներխուժելու փորձերը»։
Իր վերջին հարցազրույցում Վարդան Ղուկասյանը ևս մտահոգություն էր հայտնել, պատմեց, թե գիշերը ժամը 4-5-ի սահմաններում նույնիսկ իրենց տան դուռն են թակել, այնինչ որդին բոլորովին այլ հասցեում է բնակվում:
«Երեկ էլ ժամը գիշերը 4-ին-5-ին ոստիկանները գալիս են տուն՝ մեր տուն, տղաս ինձանից առանձին է ապրում, գալիս են ժամը 4-ին-5-ին, նայում են, թե տունն ես, թե տունը չես: Էդ ոտքի բանը քցածը ամեն ինչ երևում է, կարող է ասի՝ «հանկարծ դուռ չբացեք, որ մի բան չանեք, ասեք, որ ներսն եմ ու վերջ», - հայտարարել էր Գյումրիի ընդդիմադիր քաղաքապետը:
Վարդան Ղուկասյանը համոզված է՝ որդու դեմ քրեական վարույթը նոր թափ ստացավ, քանի որ նա մասնակցել էր Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանի դատավարությանը: Պատահական չի համարում, որ իրավապահները դրանից օրեր անց հիշեցին դեռ մեկուկես տարի առաջ հարուցված քրեական վարույթի մասին:
Վարդան Ղուկասյանի ու իշխանության հակասությունները վերջերս առավել սրվեցին, երբ Գյումրիի քաղաքապետը դարձյալ պնդեց, թե Հայաստանը տեսնում է Ռուսաստանի հետ դաշինքում: Վարչապետը հաջորդիվ հայտարարեց, թե Հայաստանի ինքնիշխանության դեմ հանդես եկողները պետք է դուրս շպրտվեն հանրային ու քաղաքական դաշտից:
Իշխանականները հաստատակամ են քրեական գործով մեղադրյալ Ղուկասյանին հեռացնելու իրենց հայտարարություններում, բայց չեն բացահայտում, թե ինչպես են դա անելու: Ինքը՝ Ղուկասյանը, որ հիմա քրգործով բացակայելու արգելք ունի, կարծում է, որ իրեն ևս ի վերջո կկալանավորեն: