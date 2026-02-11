Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Սամվել Կարապետյանն ընտրվել է «Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության նախագահ

Այսօր տեղի է ունեցել Սամվել Կարապետյանի «Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության համագումարը, Կարապետյանը միաձայն ընտրվել է կուսակցության նախագահ, այս մասին հայտնում է Կարապետյանների «Մեր ձևով» շարժման խոսնակը:

Հաղորդվում է, որ վաղը տեղի կունենա կուսակցության պաշտոնական շնորհանդեսը, որի ժամանակ կհայտարարվի կուսակցության վարչապետի թեկնածուի անունը։

Լրագրողները հնարավորություն կունենան միջոցառմանը հետևել դահլիճից` առանց նկարահանող խմբի։ Միջոցառման ավարտին մամուլի ասուլիս նախատեսված չէ,- ասված է շարժման խոսնակի տարածած հայտարարությունում:

Այս պահի դրությամբ հստակ է, որ տնային կալանքի տակ գտնվող գործարար Սամվել Կարապետյանի «Ուժեղ Հայաստան» կուսակցությունը խորհրդարանական ընտրություններին կմասնակցի առանձին, այսինքն՝ դաշինք չի կազմի: Գործարար Սամվել Կարապետյանը թեև առաջնորդում է շարժումը, սակայն ընտրություններին մասնակցելու իրավունք չունի, քանի որ երկքաղաքացի է:

Թե ով է գլխավորելու նախընտրական ցուցակը, Սամվել Կարապետյանի եղբորորդին՝ Նարեկ Կարապետյանն ավելի վաղ ասել էր.- «Թեկնածուն երկար ժամանակ է՝ որոշված է, այդ մասին կհայտարարենք փետրվարի 12-ին»:

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

«Մտադիր եմ քաղաքական Նոյյան տապան ստեղծել». Գագիկ Ծառուկյանը դաշինք չի կազմի

«Պլան Բ գոյություն չունի, գնում ենք սահմանադրական մեծամասնության հետևից». ՔՊ պատգամավոր

Վարչապետի հավանական թեկնածուն Ռոբերտ Քոչարյանն է, վերջնական որոշումը՝ սոցհարցումներից հետո

«Նոր ղեկավար է պետք». «Մեր ձևով» շարժումը դեմ է, որ Հայաստանի նախկին առաջնորդներից որևէ մեկը ղեկավարի Հայաստանը

Թաթոյան. «Մենք հավակնում ենք իշխանություն ձևավորելու, ես հավակնում եմ վարչապետի պաշտոնին»

ՀՅԴ-ն ԱԺ ընտրություններին դաշինքով կմասնակցի. ով կլինի վարչապետի թեկնածուն

ՀԱԿ-ը հայտարարում է Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու օրակարգով ընտրություններին մասնակցելու մասին

Էդմոն Մարուքյանը ընդդիմադիր դաշտին համախմբում է առաջարկում «Նիկոլ Փաշինյանին թոշակի ուղարկելու համար»
XS
SM
MD
LG