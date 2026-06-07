Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Սա չպետք է լինի օտար շահերի հանրաքվե. Թաթոյան

Խորհրդարանական ընտրություններին մասնակից «Միասնության թևերը» պատրաստ է օրինականության սահմաններում բոլոր հետընտրական գործընթացներին, քվեարկությունից հետո լրագրողներին ասաց քաղաքական ուժի վարչապետի թեկնածու Արման Թաթոյանը:

Ըստ նրա՝ ամենակարևորն այն է, որ սա չպետք է լինի օտար շահերի հանրաքվե կամ ուրիշների շահերի ընտրություն:

Ինչ վերաբերում է խախտումներին, Մարդու իրավունքների նախկին պաշտպանը շեշտեց, որ ահազանգեր կան, որոնց ուշադրությամբ հետևում են և փորձելու են այնպես անել, որ քաղաքացու քվեն չգողացվի:

Հայաստանն այսօր նոր խորհրդարան է ընտրում:



XS
SM
MD
LG